Fotbal/ Liga 3: Viitorul Onești și Aerostar Bacău, pe locuri de play-off

Înaintea ultimelor trei etape rămase de disputat din sezonul regulat în 2025, județul Bacău are două echipe în zona play-off-ului Seriei 1 din Liga 3: Viitorul Onești și Aerostar. Sâmbătă, în runda cu numărul 14, oneștenii au învins acasă cu 3-0 pe Știința Miroslava prin golul lui Fudulache (min.40) și „dubla” lui Moraru (45+1 și 64), urcând pe locul 3, cu 22 de puncte.

Tot cu 22 de puncte este și Aerostar, care a coborât pe poziția a patra, fiind întrecută la golaveraj de Viitorul Onești. Vineri, în uvertura etapei, „aviatorii” au pierdut pe teren propriu cu 4-0 în fața liderei Șoimii Gura Humorului. Aerostar a fost învinsă de cea mai bună echipă a Seriei 1, dar, în egală măsură, a capotat și din cauza greșelilor de arbitraj și a gafelor comise de propriul portar.

Astfel, golul de 0-1, înscris pe contraatac de C. Ștefănescu în min.16 a fost precedat de un fault clar asupra lui Prențu, nesancționat de arbitrul Vladimir Andrei Nagy. Nu a fost singura eroare de arbitraj care a penalizat serios echipa gazdă. În același registru merită semnalat, la scorul de 0-1, și faultul comis asupra lui Băisan, care era pe punctul de a intra în careul advers și de a rămâne singur cu portarul Șoimilor.

Nagy nu doar că a refuzat să acorde gazdelor o lovitură liberă care s-ar fi anunțat pericuolasă, dar l-a taxat și pe Băisan cu un cartonaș galben. În fine, gafele portarului Tancău au contribuit decisiv la înscrierea golurilor doi și patru de către Lorand Fulop (min. 30), respectiv Golofca (min. 82).

De notat duritatea luptei pentru accederea în play-off în această serie, în condițiile în care între echipa de pe locul 3 și cea de pe poziția a opta diferența este numai de trei puncte. Practic, cu o victorie ai posibilitratea de a sări de pe locul 8 direct pe podium! În ceea ce o privește pe cea de-a treia divizionară C a județului, FC Bacău 2, aceasta a înregistrat un nou eșec, al 13-lea în 14 etape. „Satelitul” divizionarei secunde a cedat greu sâmbătă, cu 1-2, pe terenul Vasluiului, acolo unde gazdele au înscris golul victoriei în min. 87.

Rezultatele etapei 14: Aerostar Bacău- Șoimii Gura Humorului 0-4, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946 2-1, Viitorul Onești- Știința Miroslava 3-0, CS Gheorgheni- Bucovina Rădăuți 0-4, Cetatea 1932 Suceava- AFC Odorheiu Secuiesc 1-1, CSM Vaslui- FC Bacău 2 1-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 28 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- Cetatea 1932 Suceava, AFC Odorheiu-Secuiesc- CS Gheorgheni . Sâmbătă, 29 noiembrie, ora 14.00 : CSM Vaslui- ACS USV Iași, Bucovina Rădăuți- Viitorul Onești, Știința Miroslava- Aerostar Bacău, Șoimii Gura Humorului- CSM Adjud 1946.

Clasamentul Seriei 1 : 1) Șoimii Gura Humorului 37p., 2) Cetatea 1932 Suceava 29p., 3) Viitorul Onești 22p. (golaveraj 18-13), 4) Aerostar Bacău 22p. (20-24), 5) Știința Miroslava 20p., 6) AFC Odorheiu-Secuiesc 19p. (22-19), 7) Bucovina Rădăuți 19p. (20-17), 8) CSM Vaslui 19p. (15-17), 9) ACS USV Iași 18p., 10) CSM Adjud 1946 15p., 11) CS Gheorgheni 14p., 12) FC Bacău 2 3p.