Fotbal/ Liga 3: Viitorul Onești câștigă, FC Bacău 2 încheie la egalitate un meci dramatic, iar Aerostar pierde acasă

Penultima etapă din 2025 a fost una de 1X2 pentru cele trei divizionare C ale județului

Runda a 16-a, penultima programată în acest an în sezonul regular al Ligii 3 a fost una nebună în Seria 1. Dar nebună cu adevărat! Începând cu înfrângerea cu 2-3 suferită de lidera incontestabilă, Șoimii Gura Humorului pe terenul ieșenilor de la ACS USV, continuând cu ceea ce se întâmplă cu echipele pretendente la ultimele două locuri ce duc în play-off și încheiind cu derby-ul codașelor. La dramatismul etapei au contribuit din plin cele trei divizionare C băcăuane. Viitorul Onești, FC Bacău 2 și Aerostar au etalat toate cele trei semne ale Pronosportului, 1, X și 2. Sâmbătă, Viitorul Onești și-a confirmat parcursul bun, surclasând cu 4-0 o contracandidată la play-off, AFC Odorheiu Secuiesc, grație golurilor marcate de Denis Botezatu (min. 23), Bogdan Neculai (36), Roberto Bortoș (46) și Ștefan Moraru (min.87, din 11m). Prin acest succes, al șaptelea stagional, oneștenii păstrează poziția a treia a podiumului, la egalitate de puncte cu Știința Miroslava, învingătoare, la rândul său, cu 2-0 la Adjud. Aerostar, în schimb, și-a afectat destul de serios șansele la play-off, după înfrângerea internă cu 0-2 în fața unei alte aspirante la 1-4, Bucovina Rădăuți. Vineri, în uvertura etapei, „aviatorii” au avut mai multe șanse de a-și face viața ușoară, însă numeroasele ratări, lipsa de luciditate și amneziile defensive i-au costat toate cele trei puncte. Rădăuțenii au deschis scorul ca urmare a reușitei lui Julei din min. 57 și au pus victoria la adăpost în min. 62, atunci când Cîrloanță l-a învins pe Negrea, poziționat greșit, cu un lob precis și puternic, cu ristul plin, de la aproximativ 30 de metri. Meci de un dramatism aparte la Gheorgheni, acolo unde „lanterna roșie”, FC Bacău 2, venită după spectaculosul 3-0 în fața Cetății Suceava de runda precedentă, a remizat, 4-4, contra gazdelor de la CS Gheorgheni- VSK Gyergyo, în derby-ul ultimelor clasate. Iar acest 4-4 chiar că a fost ca la teatru! Deși condusă cu 0-3 în min. 38, tânăra formație băcăuană a întors incredibil rezultatul după pauză la 4-3 ca urmare a golurilor marcate de Perniu (min.67), Ribiță (62), Grosu (72) și Gabi Păun (89), fiind însă egalată, la fel de incredibil, de harghiteni prin reușita din prelungiri (90+1) a lui Peter Zsombor! Weekendul următor, pe 12-13 decembrie este programată ultima etapă din 2025, campionatul Ligii 3 urmând să se reia în 2026, cu ultimele cinci runde ale sezonului regular, ce vor fi urmate de play-off și play-out.

Rezultatele etapei 16 în Seria 1 : Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți 0-2, ACS USV Iași- Știința Miroslava 3-2, CSM Adjud –Știința Miroslava 0-2, Viitorul Onești- AFC Odorheiu-Secuiesc 4-0, CS Gheorgheni- FC Bacău 2 4-4, Cetatea Suceava- CSM Vaslui 6-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 12 decembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- Viitorul Onești, AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău. Sâmbătă, 13 decembrie, ora 14.00 : Cetatea Suceava- ACS USV Iași, CSM Vaslui- CS Gheorgheni, Bucovina Rădăuți- CSM Adjud, Știința Miroslava- Șoimii Gura Humorului.

Clasament : 1) Șoimii Gura Humorului 40p., 2) Cetatea Suceava 32p., 3) Viitorul Onești 26p. (golaveraj 24-15), 4) Știința Miroslava 26p. (22-26), 5) Bucovina Rădăuți 23p., 6) AFC Odorheiu Secuiesc 22p. (24-24), 7) CSM Vaslui 22p. (24-24), 8) Aerostar Bacău 22p. (22-29), 9) ACS USV Iași 21p., 10) CSM Adjud 15p. (10-21), 11) CS Gheorgheni 15p. (22-35). , 12) FC Bacău 2 7p.