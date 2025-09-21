Fotbal/ Liga 3: Victorii pentru Aerostar și Viitorul Onești, înfrângere pentru FC Bacău 2

În acest weekend s-a disputat etapa a patra a Seriei 1 din Liga 3. Vineri, Aerostar a obținut al doilea succes stagional, trecând cu 3-1, pe teren propriu, de Știința Miroslava. Pantelei a deschis scorul în minutul 2, Băisan a majorat diferența zece minute mai târziu, pentru ca după ce Desmond a punctat pentru 2-1 în min. 19, același Băisan, cu o super-execuție, să stabilească rezultatul final la cinci minute după pauză.

Prin această reușită, „aviatorii” antrenați de Andrei Vatră și Dan Bolfă au ajuns la cota 7 puncte, care-i situează pe locurile 3-5, alături de AFC Odorheiu Secuiesc și CSM Adjud, performera rundei, ca urmare a victoriei cu 1-0 contra Șoimilor Gura-Humorului.

Sâmbătă, Viitorul Onești a spart gheața, trecându-și în cont prima victorie stagională (2-0 cu Bucovina Rădăuți), în timp ce FC Bacău 2 a înregistrat cea de-a patra înfrângere în tot atâtea etape, cedând categoric, cu 0-7, partida disputată pe terenul Cetății Suceava.

Rezultatele etapei a patra : ACS USV Iași- CSM Vaslui 0-2, CS Gheorgheni- AFC Odorheiu Secuiesc 4-2, Aerostar Bacău- Știința Miroslava 3-1, Cetatea 1932 Suceava- FC Bacău 2 7-0, Viitorul Onești- Bucovina Rădăuți 2-0, CSM Adjud 1946- Șoimii Gura Humorului 1-0.

Programul etapei viitoare/ marți, 23 septembrie, ora 17.00 : Șoimii Gura Humorului- ACS USV Iași, Bucovina Rădăuți- Aerostar Bacău, AFC Odoreheiu Secuiesc – Viitorul Onești, CSM Vaslui- Cetatea Suceava. Miercuri, 24 septembrie, ora 17.00 : Știința Miroslava- CSM Adjud 1946, FC Bacău 2- CS Gheorgheni.

Clasament Seria 1

1 CSM Vaslui 4 3 1 0 8-3 10p.

2 Șoimii G. Humorului 4 3 0 1 12-2 9p.

3 AFC Odorheiu Secuiesc 4 2 1 1 10-7 7p.

4 CSM Adjud 1946 4 2 1 1 5-4 7p.

5 Aerostar Bacău 4 2 1 1 6-6 7p.

6 Cetatea Suceava 4 2 0 2 11-5 6p.

7 CS Gheorgheni 4 2 0 2 8-11 6p.

8 Viitorul Onești 4 1 2 1 4-4 5p.

9 ACS USV Iași 4 1 1 2 7-9 4p.

10 Știința Miroslava 4 1 1 2 3-6 4p.

11 Bucovina Rădăuți 4 1 0 3 4-8 3p.

12 FC Bacău 2 4 0 0 4 3-16 0p.

Dan Sion