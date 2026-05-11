Fotbal/ Liga 3: Un singur punct din nouă posibile

Weekend neproductiv pentru cele trei divizionare C băcăuane. Acestea au luat un singur punct din nouă posibile. Iar punctul a venit și el pe final, Viitorul Onești egalând în minutul 90 acasă, pe KSE Târgu-Secuiesc, scor 1-1, în antepenultima etapă a play-off-ului Seriei 1. În play-out, în schimb, fază a campionatului ce și-a consumat penultima rundă, ambele formații băcăuane au fost învinse. Astfel, Aerostar a cedat la scor de tenis, 2-6, pe terenul viceliderei AFC Odorheiu-Secuiesc, în timp ce „lanterna roșie” FC Bacău 2 a pierdut cu 1-2 în fața Adjudului, în propriul fief.

Play-off/ Seria 1

Rezultatele etapei a șasea : Cetatea Suceava- Sporting Liești 3-1, Viitorul Onești- KSE Târgu-Secuiesc 1-1, Știința Miroslava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 2-0, Șoimii Gura Humorului- CS Blejoi 4-2.

Programul etapei viitoare (penultima)/ vineri, 15 mai, ora 18.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Șoimii Gura Humorului, CS Blejoi- Cetatea Suceava. Sâmbătă, 16 mai, ora 18.00 : Sporting Liești- Viitorul Onești, KSE Târgu-Secuiesc- Știința Miroslava.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 28p., 2) Șoimii Gura Humorului 27p., 3) Sporting Liești 19p., 4) Viitorul Onești 18p., 5) KSE Târgu-Secuiesc 17p., 6) Știința Miroslava 16p., 7) Sepsi 2 8p., 8) CS Blejoi 2p.

Play-out/ Seria 1

Rezultatele etapei a șasea: AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău 6-2, FC Bacău 2- CSM Adjud 1-2, Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași 6-1, CSM Vaslui- CS Gheorgheni 1-0.

Programul etapei viitoare (ultima)/ vineri, 15 mai, ora 18.00: Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți, ACS USV Iași- FC Bacău 2. Sâmbătă, 16 mai, ora 18.00 : CSM Adjud- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- AFC Odorehiu Secuiesc.

Clasamen t: 1) CSM Vaslui 41p. 2) AFC Odorheiu Secuiesc 40p., 3) Bucovina Rădăuți 36p., 4) ACS USV Iași 34p., 5) CSM Adjud 32p. (golaveraj 10-5), 6) Aerostar 32p. (13-16), 7) CS Gheorgheni 31p., 8) FC Bacău 2 18p.

Dan Sion