Fotbal/ Liga 3: Remize externe pentru Aerostar și Viitorul Onești

Marți s-au disputat patru din cele șase partide ale etapei a cincea din Seria 1 a Ligii 3. În această primă intermediară, Aerostar Bacău și Viitorul Onești au remizat în deplasare, 1-1 cu Bucovina Rădăuți, respectiv 0-0 cu AFC Odorheiu Secuiesc.

În formula Tancău- Tiilibașa (Olteanu), Benchea, M. Ganea, Prențău- Șchiopu (Catău), Pruteanu, Aeroaiei, Oancea (Dănilă)- Băisan, Pantelei (Lupu), „aviatorii” antrenați de Andrei Vatră și Dan Bolfă au condus cu 1-0, prin reușita din minutul 24 a lui Băisan, care a finalizat o acțiune individuală a lui Pantelei, însă gazdele de la Bucovina au reușit să egaleze până în pauză.

Pe final, băcăuanii puteau lua toate cele trei puncte, însă defensiva rădăuțeană a rezistat. În ceea ce o privește pe Viitorul Onești, aceasta și-a trecut în cont cel de-al treilea rezultat de egalitate stagional, încheind cu o remiză albă un joc în care a avut superioritate numerică.

În celelalte două jocuri de marți, Șoimii Gura Humorului a învins-o cu 1-0 pe ACS USV Iași, în timp ce CSM Vaslui a pierdut acasă cu 0-2 în fața Cetății Suceava. Miercuri, de la ora 17.00, se dispută ultimele două jocuri ale rundei: FC Bacău 2- CS Gheorgheni și Știința Miroslava- CSM Adjud.

În urma rezultatelor de marți, Aerostar a urcat pe locul patru, cu 8 puncte, tot atâtea câte are și ocupanta poziției a treia, AFC Odorheiu Secuiesc, iar Viitorul Onești a avansat pe locul 7, la egalitate de puncte, 6, cu CS Gheorgheni, dar cu un golaveraj superior.

În runda următoare, Aerostar va disputa, vineri, 26 septembrie, de la ora 17.00, derby-ul pentru locul 3 cu AFC Odorheiu Secuiesc pe teren propriu, în timp ce sâmbătă, 27 septembrie, de la aceeași oră, este programat derby-ul județean dintre Viitorul Onești și FC Bacău 2.