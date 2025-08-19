Fotbal/ Liga 3: Joi știm seriile și programul

După toate probabilitățile, cele trei divizionare C băcăuane, Aerostar, Viitorul Onești și FC Bacău 2 vor fi incluse în aceeași serie. Campionatul, care propune un format inedit, va începe în ultimul weekend al verii, pe 30 august

Joi, 21 august e zi de tragere. Nu la poligon, ci la „Casa Fotbalului”. Sediul FRF va fi gazda tragerii la sorți a programului Ligii 3, ediția 2025-2026. Componența celor opt serii rămâne, în schimb, necunoscută. Asta și pentru faptul că, deși s-a redus numărul de echipe (ce-i drept, nu cu mult, de la 100 la 96), Federația a întâmpinat- și întâmpină- probleme în a găsi competitoare care să acopere toate locurile disponibile.

O bună parte din echipele care au evoluat anul trecut în Liga 3 au aruncat prospopul în această vară din motive de ordin financiar. Printre ele, și CSM Bacău. În acest context, FRF a decis să stabilească seriile și să tragă la sorți programul cu nici zece zile înainte de startul campionatului, care se va da pe 30 august.

De notat că Liga 3 se va prezenta într-un nou format din ediția 2025-2026, cu opt serii a câte 12 echipe și cu un play-off într-o formulă diferită. Totodată, să mai spunem că este foarte posibil ca toate cele trei divizionare C băcăuane, Aerostar, Viitorul Onești și FC Bacău 2 -satelitul echipei de ligă secundă FC Bacău, care va evolua în Liga 3 în baza invitației făcute de FRF- să fie reprtizate în aceeași serie, Seria 1.

Noul sistem al Ligii 3

Faza 1. Sezonul regular

Vor fi opt serii a câte 12 echipe. Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape. La final, primele patru claste se vor calufica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Faza 2. Play-off și play-out

În play-off, cele patru echipe clasate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte patru formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma patru serii de play-off. Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se vor disputa opt etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu cu adversarele din cealaltă serie. Prima clasată din fiecare serie la finalul play-off-ului va obține promovarea directă în Liga 2. Cele patru echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem finale- finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, opt serii a câte opt echipe. Se va juca un singur tur, adică șapte etape. Ultimele două clasate din fiecare serie la finalul play-out-ului vor retrograda automat în liga a patra. Alte cinci echipe vor fi retrogradate din cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.