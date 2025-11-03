luni, 3 noiembrie 2025
Sport

Fotbal: Liga 3, între tur și retur

Dan Sion

La mijlocul sezonului regulat, Viitorul Onești e în primele trei în Seria 1, Aerostar ocupă poziția a cincea, la un punct și un loc de play-off, iar FC Bacău rămâne „lanterna roșie”

Final de tur, start de retur. Campionatul Ligii 3 nu cunoaște opreliști în ceea ce privește sezonul regulat, care va continua până în decembrie. Weekendul trecut, în ultima etapă a turului, Viitorul Onești și-a adjudecat derby-ul județean de pe teren propriu cu Aerostar Bacău, impunându-se cu 2-0 prin golurile marcate de Mihalache (min. 17) și Șt. Moraru (min. 41). În urma acestei victorii, oneștenii au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei 1, în timp ce Aerostar a coborât pe 5, la un punct și un loc de play-off. Cea de-a treia echipă a județului, FC Bacău 2 a fost învinsă acasă cu 2-0 de Bucovina Rădăuți și rămâne pe ultima poziție a ierarhiei. Așa cum aminteam, sezonul regulat își continuă parcursul, astfel încât la finalul acestei săptămâni vom avea runda 12, prima din retur.

Rezultatele etapei 11: AFC Odorheiu Secuiesc- ACS USV Iași 2-0, FC Bacău 2- Bucovina Rădăuți 0-2, CSM Vaslui- Știința Miroslava 0-1, Cetatea 1932 Suceava- Șoimii Gura Humorului 1-1, CS Gheorgheni- CSM Adjud 1946 2-0, Viitorul Onești- Aerostar Bacău 2-0.

Programul etapei 12/ vineri, 7 noiembrie, ora 14.00: FC Bacău 2- AFC Odorheiu Secuiesc, ACS USV Iași- Aerostar Bacău. Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14.00: Cetatea Suceava- Știința Miroslava, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți, Viitorul Onești- CSM 1946 Adjud, CS Gheorgheni- Șoimii Gura Humorului.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului              11              9              1              1              29-4              28p.

2 Cetatea Suceava                            11              7              1              3              29-11              22p.

3 Viitorul Onești                            11              5              3              3              14-9              18p.

4 Știința Miroslava                            11              5              2              4              12-16              17p.

5 Aerostar Bacău                            11              4              3              3              18-20              16p.

6 CSM Vaslui                                          11              4              3              4              12-14              15p.

7 AFC Odorheiu Secuiesc              11              4              2              5              17-16              14p.

8 CSM Adjud                                          11              4              2              5              8-11              14p.

9 CS Gheorgheni                            11              4              2              5              15-20              14p.

10 Bucovina Rădăuți              11              4              1              6              13-14              13p.

11 ACS USV Iași                            11              3              3              5              11-19              12p.

12 FC Bacău 2                            11              1              0              10              8-32              3p.

