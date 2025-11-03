Fotbal: Liga 3, între tur și retur

La mijlocul sezonului regulat, Viitorul Onești e în primele trei în Seria 1, Aerostar ocupă poziția a cincea, la un punct și un loc de play-off, iar FC Bacău rămâne „lanterna roșie”

Final de tur, start de retur. Campionatul Ligii 3 nu cunoaște opreliști în ceea ce privește sezonul regulat, care va continua până în decembrie. Weekendul trecut, în ultima etapă a turului, Viitorul Onești și-a adjudecat derby-ul județean de pe teren propriu cu Aerostar Bacău, impunându-se cu 2-0 prin golurile marcate de Mihalache (min. 17) și Șt. Moraru (min. 41). În urma acestei victorii, oneștenii au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei 1, în timp ce Aerostar a coborât pe 5, la un punct și un loc de play-off. Cea de-a treia echipă a județului, FC Bacău 2 a fost învinsă acasă cu 2-0 de Bucovina Rădăuți și rămâne pe ultima poziție a ierarhiei. Așa cum aminteam, sezonul regulat își continuă parcursul, astfel încât la finalul acestei săptămâni vom avea runda 12, prima din retur.

Rezultatele etapei 11 : AFC Odorheiu Secuiesc- ACS USV Iași 2-0, FC Bacău 2- Bucovina Rădăuți 0-2, CSM Vaslui- Știința Miroslava 0-1, Cetatea 1932 Suceava- Șoimii Gura Humorului 1-1, CS Gheorgheni- CSM Adjud 1946 2-0, Viitorul Onești- Aerostar Bacău 2-0.

Programul etapei 12/ vineri, 7 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- AFC Odorheiu Secuiesc, ACS USV Iași- Aerostar Bacău. Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14.00 : Cetatea Suceava- Știința Miroslava, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți, Viitorul Onești- CSM 1946 Adjud, CS Gheorgheni- Șoimii Gura Humorului.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 11 9 1 1 29-4 28p.

2 Cetatea Suceava 11 7 1 3 29-11 22p.

3 Viitorul Onești 11 5 3 3 14-9 18p.

4 Știința Miroslava 11 5 2 4 12-16 17p.

5 Aerostar Bacău 11 4 3 3 18-20 16p.

6 CSM Vaslui 11 4 3 4 12-14 15p.

7 AFC Odorheiu Secuiesc 11 4 2 5 17-16 14p.

8 CSM Adjud 11 4 2 5 8-11 14p.

9 CS Gheorgheni 11 4 2 5 15-20 14p.

10 Bucovina Rădăuți 11 4 1 6 13-14 13p.

11 ACS USV Iași 11 3 3 5 11-19 12p.

12 FC Bacău 2 11 1 0 10 8-32 3p.