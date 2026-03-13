Fotbal/ Liga 3: Hat-trick Pantelei, super-victorie Aerostar!

Grație „triplei” realizate de atacantul lor în vârstă de 20 de ani, „aviatorii” au revenit de la 0-1, învingând cu scorul de 3-1 pe vicelidera Seriei 1, Cetatea Suceava

O victorie de aur pentru divizionara C Aerostar. Sau, ținând cont de vremurile pe care le trăim, una care valorează cât… petrolul! Vineri, în uvertura etapei 21, antepenultima din Seria 1, „aviatorii” s-au impus cu 3-1 pe teren propriu în fața viceliderei Seriei 1, Cetatea Suceava, după ce la finalul primului mitan erau conduși cu 1-0. Și, la drept vorbind, rezultatul pauzei putea fi și mai mare, în condițiile în care sucevenii, cu jucători precum Gorovei, Chelari, Ferahoui ori Gabriel Răducan în echipă, au dominat repriza, creîndu-și mai multe situații de gol. De înscris au făcut-o însă o singură dată, la șutul-acoladă de toată frumusețea trimis în min. 33 de Ruslan Chelari la colțul lung, aproape de păianjen.

Altă discurs după pauză. Unul ținut, de data aceasta, de gazde, care au mutat jocul în jumătatea suceveană, iar insistența lor a fost răsplătită din plin. Eroul „aviatorilor”? Denis Pantelei, intrat în minutul 59 în locul lui Belciu. Atacantul de 20 de ani al Aerostarului a reușit o „triplă” care a basculat rezultatul în favoarea formației antrenate de Andrei Întuneric și Claudiu Filip. În min. 77, un alt „new-entry”, Dănilă a fost faultat în careu, iar arbitra Andreea Zdrascovici, care a condus excelent partida de pe ”Aerostar”, impunându-se prin prestanță și dezinvoltură, a indicat punctul cu var. Pantelei a transformat lovitura de la 11 metri, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj. Egalitate care a rezistat până în min. 85, atunci când Băisan, lansat bine de Dănilă, a fost faultat din postura de ultim apărător de portarul Cetății, Alin Ciobanu. Decizia „centralei”? Penalty și eliminare.

Având în vedere că antrenorul oaspeților, Petre Grigoraș, epuizase schimbările, între buturi a intrat un jucător de câmp, Cerlincă. Pantelei nu i-a dat șanse nici lui Cerlincă, transformând și această a două lovitura de pedeapsă cu un șut violent direct la vinclu: 2-1 pentru Aerostar. Deși în doar nouă jucători (pe lângă eliminatul Ciobanu, sucevenii fiind nevoiți să renunțe și la Drăghiceanu, accidentat), Cetatea s-a năpustit în căutarea egalării, însă intervenția extraordinară avută de Tancău în minutul doi al prelungirilor, la șutul lui Gorovei, scăpat singur (situație inacceptabilă, în circumstanțele în care băcăuanii aveau doi oameni în plus), a salvat rezultatul. De marcat s-a mai marcat însă o dată.

Și au făcut-o tot „aviatorii”, prin același Denis Pantelei, care a fixat rezultatul final, 3-1, cu un șut la colțul lung. Victorie importantă pentru Aerostar, care, în formula Tancău- Olteanu (min. 68 T. Antohi), Benchea, Ganea, Budău- Pruteanu (min. 46 Prențu), Mazilu (min. 75 Bălan).- Belciu (min. 59 Pantelei), Roman (min. 59 Dănilă), Băisan- Corban redeschide lupta pentru locul 4, ultimul ce permite accederea în play-off.

După acest succes, trupa lui Întuneric contabilizează 28 de puncte, atâtea cât are și CSM Vaslui (care va juca sâmbătă, la Adjud), dar și ACS USV Iași, victorioasă, la rândul său, vineri, cu 4-1 în fața Bucovinei Rădăuți, grupare rămasă la cota 27 de puncte.

Sâmbătă sunt programate celelalte patru jocuri ale rundei: Știința Miroslava- AFC Odorheiu Secuiesc, Șoimii Gura Humorului- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- CSM Vaslui, Viitorul Onești- CS Gheorgheni.