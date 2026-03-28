Fotbal/ Liga 3: Final de sezon regular

Cădere de cortină peste sezonul regular al Ligii 3. Sâmbătă, în etapa 22, ultima din această primă fază a campionatului, în Seria 1 s-au înregistrat următoarele rezultate: ACS USV Iași- AFC Odorheiu Secuiesc 2-4, CSM Bucovina Rădăuți- FC Bacău 2 1-1, Știința Miroslava- CSM Vaslui 1-0, Șoimii Gura Humorului- Cetatea Suceava 1932 1-3, CSM Adjud 1946- CS Gheorgheni 0-1, Aerostar Bacău- Viitorul Onești 0-4.

Clasamentul final al sezonului regular se prezintă astfel în Seria 1: 1) Șoimii Gura Humorului 53p., 2) Cetatea Suceava 47p., 3) Viitorul Onești 36p. (golaveraj 34-22), 4) Știința Miroslava 36p. (30-33), 5) CSM Vaslui 30p. (29-28), 6) AFC Odorheiu Secuiesc 30p. (33-35), 7) Bucovina Rădăuți 29p., 8) ACS USV Iași 28p., 9) Aerostar Bacău 25p., 10) CS Gheorgheni 24p., 11) CSM Adjud 1946 21p., 12) FC Bacău 2 12p. Campionatul Ligii 3 va continua cu faza a doua, alcătuită din play-off și play-out.

În play-out, din Seria 1 s-au calificat Șoimii Gura Humorului, Cetatea Suceava, Viitorul Onești și Știința Miroslava. Aceste prime patru echipe vor fi împerecheate cu primele patru din Seria 2: Sporting Liești, KSE Târgu-Secuiesc, Sepsi Sfântu Gheorghe 2 și CS Blejoi. Cele opt echipe vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa opt etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele venite din cealaltă serie. Prima clasată va obține promovarea directă în Liga 2. În play-off vor fi patru serii, câștigătoarea fiecărei serii promovând, așa cum aminteam, direct în eșalonul secund.

Cele patru echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale- finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare în Liga 2. În play-out, din Seria 1 vor merge: CSM Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc, Bucovina Rădăuți, ACS USV Iași, Aerostar Bacău, CS Gheorgheni, CSM Adjud 1946 și FC Bacău 2.

Acestea își vor păstra toate punctele acumulate în sezonul regular. Se va juca un singur tur, adică șapte etape. Ultimele două clasate din fiecare serie la finalul play-out-ului vor retrograda automat în liga a patra. Alte cinci echipe vor fi retrogradate din cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.