Fotbal/ Liga 3: FC Bacău: e timpul pentru Liga 2!

Sâmbătă, 31 mai, de la ora 18.00, gruparea băcăuană antrenată de Costel Enache va disputa pe teren propriu, la Ruși Ciutea, turul finalei de promovare în eșalonul secund contra Unirii Braniștea. Returul va avea loc miercuri, 4 iunie, de la ora 17.30, în deplasare, la Galați

Premieră

Moment crucial pentru fotbalul băcăuan. Și unul istoric pentru FC Bacău. Divizionara C înființată de Cristian Ciocoiu în toamna lui 2014, sub forma unei Academii, va disputa, în premieră, finala barajului de promovare în Liga 2. Având astfel prilejul de a readuce Bacăul pe scena eșalonului secund al fotbalului românesc după o pauză de patru ani. În finală, „alb-roșii” o vor întâlni pe Unirea Braniștea, care a trecut în semifinala barajului de formația lui Cristi Popovici, Știința Miroslava, cu o dublă victorie: 2-1 în turul disputat în deplasare, la Uricani și 4-3 în returul de sâmbăta trecută derulat pe stadionul „Oțelul” din Galați. Finala dintre FC Bacău și Unirea Braniștea va avea loc în dublă manșă. Turul se va disputa sâmbătă, 31 mai, de la ora 18.00, la Ruși Ciutea, iar returul, miercuri, 4 iunie, de la ora 17.30, la Galați.

Semnal

Misiunea băcăuanilor antrenați de Costel Enache se prezintă, nici nu trebuie să o mai amintim, drept una foarte importantă. Nu însă și într-atât de facilă cum ar putea părea la o primă vedere. Iar acest aspect trebuie tratat cu maximă seriozitate. OK, Unirea Braniștea nu e un nume. Dar are în echipă jucători de calitate și experiență, de la Vali Munteanu la Murgoci, Frunză sau Gabi Răducan. Iar faptul că în semifinale a eliminat-o pe Știința Miroslava câștigând ambele manșe, e un semnal notabil în acest sens. Braniștea are și avantajul de a aborda această finală fără niciun fel de presiune, în condițiile în care toată lumea pariază pe FC Bacău. În plus, gălățenii au de partea lor faptul că vor disputa returul finalei pe teren propriu.

Argumente

Și acum, de ajuns cu Braniștea! Să vorbim despre FC Bacău. Și despre numeroasele argumente care creditează gruparea băcăuană cu prima șansă la promovare. Înainte de toate, FC Bacău a dominat campionatul Ligii 3 de la un capăt la celălalt. A câștigat în mod autoritar sezonul regular, asigurându-și prezența în play-off încă de la finalul lui 2024. La fel au stat lucurile și în play-off, unde a băgat în seif locul 1 cu mult înainte de finiș. Cifrele sunt și ele concludente. Băcăuanii au încheiat sezonul regular cu un golaveraj de 50-11. Iar per total, în 27 de meciuri, au marcat 73 de goluri. Principalul realizator? Aftanache, cu 23 de reușite, urmat de mijlocașul Gabi Cîrstean, cu 19.

Presiune

Apropo de nume. Jucători precum Aftanache și Cîrstean, Chirilă și Pavel, Corban și Albu, pentru a nu mai spune de Gorovei, știu cum este să faci față cu bine presiunii. Așa cum la fel de bine știu cum e să joci un baraj. Și, mai ales, cum să promovezi! Din Liga 3 în Liga 2 sau chiar în Liga 1. Specialistul absolut e Răzvan Gorovei. Extrema venită în iarnă, de la CSM Focșani 2007, are la activ nu mai puțin deșase promovări, din care patru în Liga 1. Celelalte două sunt în Liga 2: una cu Focșaniul, iar alta cu Aerostarul. De altfel, cu Aerostar au trăit bucuria promovării în eșalonul secund, și încă două rânduri, în 2018 și 2020, atât căpitanul FC Bacău, Ionuț Chirilă, cât și team-managerul „alb-roșilor”, Gabriel Voicu.

Forță

Dar, dincolo de individualități, FC Bacău se impune îndeosebi prin forța grupului. O echipă sudată care, față de momentul mai 2024, când a fost la un pas de a ajunge- fără să fi avut ca obiectiv fixat –în finala barajului de promovare în detrimentul Metalului Buzău, a ridicat considerabil ștacheta din toate punctele de vedere. La urma urmei, FC Bacău în versiunea mai-iunie 2025 este rezultatul unui proiect gândit atât în detaliu cât și în ansamblu vreme de un deceniu. Un proiect care nu a neglijat nimic. Un proiect care țintit inclusiv dezvoltarea infrastructurii. Un proiect cu reușite de prim-plan la nivelul Academiei. Un proiect care poate și trebuie să treacă acum la următorul nivel. Iar următorul nivel se numește, evident, Liga 2.

Public

Faptul că FC Bacău reprezintă un proiect viabil o arată, îndeosebi, susținerea de care echipa se bucură în rândul publicului. La meciul tur cu Unirea Braniștea, de sâmbătă, 31 mai, baza sportivă de la Ruși Ciutea se va dovedi, fără doar și poate, neîncăpătoare. Și din acest motiv, conducerea băcăuanilor și-a manifestat intenția de a lărgi capacitatea bazei prin montarea unei tribune suplimentare. De văzut în ce măsură acest demers- unul dificil din numeroase puncte de vedere: costuri, transport, montat, avize de securitate- va da roade. Indiferent de situație, însă, fanii FC Bacău vor fi prezenți alături de echipa favorită în acest moment istoric. Unul care ne spune că pentru Bacău și FC Bacău este, în sfârșit, timpul promovării în Liga 2!

Programul finalelor care vor decide cele cinci promovare în Liga 2

F1: FC Bacău- Unirea Braniștea

F2: Vedița Colonești- CS Dinamo București

F3: CS Tunari- AFC AFC Odorheiu Secuiesc

F4: Gloria Bistrița Năsăud- SCM Râmnicu-Vâlcea

F5: CSM Olimpia Satu Mare- Politehnica Timișoara

Manșa tur: sâmbătă, 31 mai, de la ora 18.00. Manșa retur: miercuri, 4 mai, de la ora 17.30. În caz de egalitate la general după cele două manșe, se va recurge la prelungiri, iar în cazul în care egalitatea va persista, departajarea se va face la loviturule de la 11 metri.

FC Bacău, CS Tunari și Gloria Bistrița Năsăud s-au calificat la masa verde, fără a mai disputa semifinalele barajului de promovare deoarece adversarele lor, respectiv Sporting Liești, CSO Băicoi și ACSO Filiași nu au fost programate de FRF ca urmare a faptului că nu au îndeplinit condițiile regulamentare de participare.

Celelalte șapte echipe calificate în faza finală a barajului de promovare au obținut următoarele rezultate în semifinale:

Unirea Braniștea: 2-1 în tur, în deplasare și 4-3 în retur, acasă, cu Știința Miroslava

Vedița Colonești: 1-0 în tur, acasă și 1-1, după prelungiri, în retur, în deplasare cu CS Popești Leordeni.

CS Dinamo București: 4-2 în tur, în deplasare și 1-1 în retur, acasă, cu Dunărea Călărași.

AFC Odorheiu Secuiesc: 3-0 în tur, în deplasare și 4-1 în retur, acasă, cu CS Blejoi).

SCM Râmnicu-Vâlcea: 0-1 în tur, în deplasare și 1-0 și 4-2 la lovituri de departajare în retur, acasă, cu CSM Unirea Alba Iulia

CSM Olimpia Satu Mare: 2-2 în tur, acasă și 4-0 în retur, în deplasare, cu Minerul Lupeni

Politehnica Timișoara: 1-2 în tur, acasă și 2-1 și 7-6 la lovituri de departajare în retur, în deplasare, cu Minaur Baia Mare.