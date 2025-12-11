Fotbal/ Liga 3: Etapă de final de an

Vineri, în uvertura rundei 17, ultima din 2025, FC Bacău 2 și Viitorul Onești se vor afla față în față la Ruși Ciutea, iar Aerostar va juca în deplasare, cu AFC Odorheiu Secuiesc

În acest weekend, în Liga 3 se va derula etapa cu numărul 17, ultima a anului, campionatul urmând să se întrerupă până în martie 2026. Runda de final a lui 2025 are ca uvertură, vineri, în Seria 1, două meciuri care cheamă în cauză toate cele trei divizionare C băcăuane.

La Ruși Ciutea este programat derby-ul județean dintre FC Bacău 2 și Viitorul Onești. Confruntarea aduce față în față două echipe în formă. Deși pe ultimul loc, gazdele vin după două rezultate pozitive: 3-0 cu vicelidera Cetatea Suceava și un 4-4 pirotehnic la Gheorgheni, unde „satelitul” băcăuan a revenit de la 0-3 la 4-4, fiind egalat în prelungiri.

De cealaltă parte, oneștenii ocupă treapta a treia a podiumului grație turului de forță din ultimele trei runde în care au acumulat zece puncte. Tot vineri va evolua și Aerostar. Aflați în picaj ca urmare a celor trei înfrângeri consecutive, „aviatorii” vor încerca să se redreseze în ultimul joc al anului, în care vor întâlni, în deplasare, o formație cu care se află la egalitate de puncte, AFC Odorheiu Secuiesc.

Programul etapei 17/ vineri, 12 decembrie, ora 14.00 : FC Bacău 2- Viitorul Onești, AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău. Sâmbătă, 13 decembrie, ora 14.00 : Cetatea Suceava- ACS USV Iași, CSM Vaslui- CS Gheorgheni, Bucovina Rădăuți- CSM Adjud, Știința Miroslava- Șoimii Gura Humorului.

Clasament : 1) Șoimii Gura Humorului 40p., 2) Cetatea Suceava 32p., 3) Viitorul Onești 26p. (golaveraj 24-15), 4) Știința Miroslava 26p. (22-26), 5) Bucovina Rădăuți 23p., 6) AFC Odorheiu Secuiesc 22p. (24-24), 7) CSM Vaslui 22p. (24-24), 8) Aerostar Bacău 22p. (22-29), 9) ACS USV Iași 21p., 10) CSM Adjud 15p. (10-21), 11) CS Gheorgheni 15p. (22-35). , 12) FC Bacău 2 7p.