Fotbal/ Liga 3: Dueluri tari pentru play-off

Vineri, în uvertura etapei 14, Aerostar va primi vizita liderei din Seria 1, Șoimii Gura Humorului, iar sâmbătă, Viitorul Onești va întâlni pe Știința Miroslava

Meciuri tari în acest weekend în Seria 1 din Liga 3. Vineri, în uvertura etapei cu numărul 14, a treia clasată, Aerostar va primi vizita liderei, Șoimii Gura Humorului. Un meci de maxim interes între o echipă, cea băcăuană, care vine după două victorii consecutive cu 1-0 în deplasare și una care nu a pierdut decât un meci: la Adjud, terenul pe care „aviatorii” au triumfat nu mai departe de runda precedentă. Sâmbătă, etapa va continua cu un alt duel cu implicații directe în zona play-off: Viitorul Onești- Știința Miroslava.

Programul etapei 14/ vineri, 21 noiembrie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- Șoimii Gura Humorului, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 14.00 : Viitorul Onești- Știința Miroslava, CS Gheorgheni- Bucovina Rădăuți, Cetatea 1932 Suceava- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Vaslui- FC Bacău 2.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 13 11 1 1 34-4 34p.

2 Cetatea 1932 Suceava 13 9 1 3 34-14 28p.

3 Aerostar Bacău 13 6 4 3 20-20 22p.

4 Știința Miroslava 13 6 2 5 17-21 20p.

5 Viitorul Onești 13 5 4 4 15-13 19p.

6 AFC Odorheiu Secuiesc 13 5 3 5 21-18 18p.

7 Bucovina Rădăuți 13 5 1 7 16-17 16p.

8 CSM Vaslui 13 4 4 5 13-16 16p.

9 CSM Adjud 1946 13 4 3 6 9-13 15p.

10 ACS USV Iași 13 4 3 6 14-22 15p.

11 CS Gheorgheni 13 4 2 7 17-25 14p.

12 FC Bacău 2 13 1 0 12 12-39 3p.