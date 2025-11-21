vineri, 21 noiembrie 2025
type here...
Sport

Fotbal/ Liga 3: Dueluri tari pentru play-off

Dan Sion

Vineri, în uvertura etapei 14, Aerostar va primi vizita liderei din Seria 1, Șoimii Gura Humorului, iar sâmbătă, Viitorul Onești va întâlni pe Știința Miroslava

Meciuri tari în acest weekend în Seria 1 din Liga 3. Vineri, în uvertura etapei cu numărul 14, a treia clasată, Aerostar va primi vizita liderei, Șoimii Gura Humorului. Un meci de maxim interes între o echipă, cea băcăuană, care vine după două victorii consecutive cu 1-0 în deplasare și una care nu a pierdut decât un meci: la Adjud, terenul pe care „aviatorii” au triumfat nu mai departe de runda precedentă. Sâmbătă, etapa va continua cu un alt duel cu implicații directe în zona play-off: Viitorul Onești- Știința Miroslava.

Programul etapei 14/ vineri, 21 noiembrie, ora 14.00: Aerostar Bacău- Șoimii Gura Humorului, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 14.00: Viitorul Onești- Știința Miroslava, CS Gheorgheni- Bucovina Rădăuți, Cetatea 1932 Suceava- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Vaslui- FC Bacău 2.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului              13              11              1              1              34-4              34p.

2 Cetatea 1932 Suceava              13              9              1              3              34-14              28p.

3 Aerostar Bacău                            13              6              4              3              20-20              22p.

4 Știința Miroslava                            13              6              2              5              17-21              20p.

5 Viitorul Onești                            13              5              4              4              15-13              19p.

6 AFC Odorheiu Secuiesc              13              5              3              5              21-18              18p.

7 Bucovina Rădăuți                            13              5              1              7              16-17              16p.

8 CSM Vaslui                                          13              4              4              5              13-16              16p.

9 CSM Adjud 1946                            13              4              3              6              9-13              15p.

10 ACS USV Iași                            13              4              3              6              14-22              15p.

11 CS Gheorgheni                            13              4              2              7              17-25              14p.

12 FC Bacău 2                            13              1              0              12              12-39              3p.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.