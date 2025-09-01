Fotbal/ Liga 3: Divizionarele C băcăuane, fără victorie

În prima etapă, Aerostar și Viitorul Onești au fost egalate in-extremis, iar FC Bacău 2 a fost surclasată cu 4-0 de AFC Odorheiu Secuiesc

Campionatul Ligii 3 a început în forță. În Seria 1, scorul rundei programate în ultimul weekend din august s-a înregistrat pe stadionul „Areni” din Suceava, acolo unde una din marile favorite ale întrecerii, Șoimii Gura Humorului s-a impus cu 7-1 în fața celor de la CS Gheorgeni. O altă echipă suceveană, nou promovata Cetatea, creditată și ea cu șanse la play-off, a fost învinsă cu 1-0 în deplasare de Știința Miroslava.

Din păcate, niciuna din cele trei divizionare C băcăuane nu a obținut victoria la startul noului sezon. Deși a revenit de la 0-1 la 2-1, ratând și un penalty, Aerostar a fost egalată, 2-2, în ultimul minut, de USV Iași, în timp ce Viitorul Onești a condus până în prelungiri, cu 1-0, la Adjud, acolo unde gazdele (care au evoluat în superioritatre vreme de 50 de minute), au smuls in-extremis remiza, 1-1.

În ceea ce o privește pe „matricola” FC Bacău 2, aceasta a avut parte de un debut deloc reușit, fiind surclasată cu 4-0 în deplasare de AFC Odorhieu Secuiesc. Runda viitoare, Aerostar va juca tot acasă, primind vizita Adjudului, într-un meci programat vineri, 5 septembrie.

Tot vineri, FC Bacău 2 se va deplasa la Iași, în timp ce sâmbătă, 6 septembrie, Viitorul Onești va întâlni acasă pe Șoimii Gura Humorului.

Rezultatele primei etape : Aerostar Bacău- USV Iași 2-2, AFC Odorheiu-Secuiesc- FC Bacău 2 4-0, CSM Adjud 1946- Viitorul Onești 1-1, Șoimii Gura Humorului- CS Gheorgheni 7-1, Știința Miroslava- Cetatea 1932 Suceava 1-0, CSM Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui 0-2.

Programul etapei a doua/ vineri, 5 septembrie, ora 17.00 : USV Iași- FC Bacău 2, Aerostar Bacău- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 6 septembrie, ora 17.00 : CSM Vaslui- AFC Odorheiu-Secuiesc, Cetatea 1932 Suceava- CSM Bucovina Rădăuți, CS Gheorgheni- Știința Miroslava, Viitorul Onești- Șoimii Gura Humorului.