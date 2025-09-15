luni, 15 septembrie 2025
Fotbal/ Liga 3: Divizionarele C băcăuane, doar șase puncte din 27

Dan Sion

Start în surdină pentru divizionarele C băcăuane. În primele trei etape de campionat, cele trei echipe ale județului care evoluează în Seria 1 din Liga 3 au reușit să totalizeze doar șase puncte din 27 posibile! Cel mai bine stă Aerostar, cu o victorie, o remiză și o înfrângere, aceasta din urmă fiind înregistrată sâmbătă, 13 septembrie, în runda a treia, pe terenul liderului Șoimii Gura Humorului. La polul opus se află matricola FC Bacău 2, cu eșecuri pe linie, care o plasează pe ultimul loc al Seriei 1. Penultima poziție a clasamentului e ocupată de Viitorul Onești, cu două puncte.

Rezultatele etapei a treia: AFC Odorheiu-Secuiesc- Cetatea 1932 Suceava 2-1, FC Bacău 2- CSM Vaslui 1-2, CSM Adjud 1946 – ACS USV Iași 3-2, Șoimii Gura Humorului- Aerostar Bacău 3-0, Știința Miroslava- Viitorul Onești 1-1, Bucovina Rădăuți- CS Gheorgheni 1-2.

Programul etapei viitoare/ vineri, 19 septembrie, ora 17.00: ACS USV Iași- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- AFC Odorheiu Secuiesc, Aerostar Bacău- Știința Miroslava. Sâmbătă, 20 septembrie, ora 17.00: Cetatea 1932 Suceava- FC Bacău 2, Viitorul Onești- Bucovina Rădăuți, CSM Adjud 1946- Șoimii Gura Humorului.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului              3              3              0              0              12-1              9p.

2 AFC Odorheiu Secuiesc              3              2              1              0              8-3              7p.

3 CSM Vaslui                                          3              2              1              0              6-3              7p.

4 ACS USV Iași                            3              1              1              1              7-7              4p.

5 CSM Adjud 1946                            3              1              1              1              4-4              4p.

6 Știința Miroslava                            3              1              1              1              2-3              4p.

7 Aerostar Bacău                            3              1              1              1              3-5              4p.

8 Cetatea 1932 Suceava              3              1              0              2              4-5              3p.

9 Bucovina Rădăuți                            3              1              0              2              4-6              3p.

10 CS Gheorgheni                            3              1              0              2              4-9              3p.

11 Viitorul Onești                            3              0              2              1              2-4              2p.

12 FC Bacău 2                            3              0              0              3              3-9              0p.

