Fotbal/ Liga 3: Andrei Întuneric, noul antrenor al Aerostarului de la 1 februarie!

An nou, antrenor nou pentru Aerostar Bacău. Divizionara C băcăuană va fi condusă, de Andrei Întuneric, care și-a reziliat contractul cu echipa de tineret a FC Bacău. Colaborarea dintre „aviatori” și Întuneric va începe, oficial, de la 1 februarie, data scadentă a înțelegerii cu FC Bacău.

„Pentru mine, venirea la Aerostar este o provocare și, în egală măsură, o oportunitate pe care nu aș fi dorit să o ratez. Spun asta în condițiile în care ceea ce mi-a cerut conducerea clubului Aerostar, prin președintele Doru Damaschin, a fost crearea unei identități de joc.

Și în cazul în care mi s-ar fi fixat o țintă pe termen scurt, și anume încercarea de a prinde play-off-ul, aș fi dat curs propunerii, dar faptul că discuția a avut o deschidere mai mare în ceea ce privește obiectivele, a fost determinantă”, a declarat tehnicianul în vârstă de 37 de ani, care, în trecut, a bifat, pritre altele, două promovări în Liga 3 cu FC Dinamo Bacău , respectiv CSM Adjud 1946, o calificare în play-off-ul eșalonului trei cu CSM Bacău, dar și, în urmă cu trei ediții, accederea în semifinalele Cupei Național cu echipa U19 a Aerostarului.

„Venirea lui Andrei Întuneric la CS Aerostar are ca scop accentuarea procesului de profesionalizare a clubului nostru. Capacitatea profesională, dorința de a performa și calitățile de lider fac din Andrei Întuneric tipul de antrenor care se potrivește foarte bine Aerostarului”, a declarat președintele clubului băcăuan, Doru Damaschin.

„În urma unei analize a Comitetului Director, s-a ajuns la concluzia că se impunea o schimbare la nivelul primei echipe. Înfrângerile din finalul maxi-turului nu știrbesc sub nicio formă munca depusă, timp de un an și jumătate, de Andrei Vatră, dar era nevoie să depășim blocajul creat de cele patru înfrângeri consecutive din finalul lui 2025.

Îi mulțumim lui Andrei Vatră, care va rămâne, de altfel, în staff-ul primei echipe. Totododată, îi dorim mult succes lui Andrei Întuneric, care, suntem siguri, va aduce un suflu nou, el fiind un antrenor ambițios, upgradat la noile cerințe ale fotbalului. Misiunea sa este, așa cum s-a spus, formarea unei identități de joc proprii Aerostarului și, în egală măsură, promovarea juniorilor noștri în cadrul primei echipe ”, a declarat managerul general al „aviatorilor”, Remus Pozînărea. Andrei Întuneric va fi secondat pe banca „aviatorilor” de fostul „principal”, Andrei Vatră și de Georgian Bordeanu.

În ceea ce-i privește pe Dan Bolfă și Andrei Stratulat, care au făcut parte din staff-ul primei echipe în sezonul de toamnă, aceștia vor rămâne la CS Aerostar, dar în cadrul Centrului de Copii și Juniori. Divizionara C își va relua pregătirile pe data de 14 ianuarie. Vor exista și modificări la nivelul lotului de jucători, atât la capitolul plecări, cât și la cel al sosirilor. Deocamdată, se cunosc două despărțiri: Lupu și Catău.

„Dorința noastră este de a completa și întări lotul pe mai multe posturi”, a declarat Andrei Întuneric, care va debuta într-un meci oficial pe banca Aerostarului pe 27 februarie, atunci când „aviatorii” vor susține, pe teren propriu, derby-ul citadin cu FC Bacău 2, în etapa 18 a Ligii 3. După 17 runde, Aerostar ocupă locul 8, cu 22 de puncte, patru mai puțin decât Știința Miroslava, ocupanta poziției a patra, ultima care asigură prezența play-off din Seria 1. În mini-returul sezonului regulat, pe lângă partida cu FC Bacău 2, Aerostar le va mai întâlni, în ordine, pe CSM Vaslui (deplasare), Cetatea Suceava (acasă), CS Gheorgheni (deplasare) și Viitorul Onești (acasă).