Fotbal/ Liga 3: Aerostar, victorie de play-off

Învingători cu 5-3 contra Odorheiului (după ce conduseseră cu 5-0), „aviatorii” și-au depășit adversara și în clasamentul Seriei 1

Divizionara C Aerostar Bacău își continuă zborul. Și, grație victoriei de vineri, din uvertura etapei a șasea, 5-3 (3-0), acasă cu AFC Odorheiu Secuiesc, urcă pe loc de play-off. Momentan, pe locul 3.

În cazul în care sâmbătă, Vasluiul nu va pierde la Gheorgheni, „aviatorii” vor coborî o poziție, dar vor rămâne în zona play-off-ului. Zonă „securizată” de un succes foarte important contra Odorheiului, o contracandidată serioasă la locurile 1-4. Succes foarte important și, totodată, perfect meritat.

Mai ales că, în formula Tancău- Olteanu (min. 80 Paveluc), Benchea, M. Ganea (min. 20 T. Antohi), Prențu- Șchiopu (min. 65 Catău), Pruteanu, Aeroaiei, Oancea- Băisan, Pantelei (min. 65 Lupu), echipa băcăuană antrenată de Andrei Vatră și Dan Bolfă a făcut spectacol, conducând cu 5-0.

Balul a fost deschis de Pantelei, care a reluat cu capul centrarea lui Șchiopu, Olteanu a marcat pentru 2-0, iar la o acțiune individuală a lui Băisan, harghitenii și-au băgat singuri mingea în poartă, stabilind scorul pauzei.

La reluare, în urma unei faze frumoase a lui Oancea, Băisan a majorat diferența cu un lob spectaculos, pentru ca în minutul 60 Pantelei să realizeze „dubla”, punctând pentru 5-0.

Pe final am consemnat come-back-ul Odorhiului, însă revenirea a fost una parțială (5-3), fără a pune în pericol sau sub semnul întrebării numele învingătoarei. O învingătoare care ajunge la al treilea succes consecutiv în campionat. Iar zborul poate continua vinerea viitoare, atunci când Aerostar va întâlni, la Ruși-Ciutea, concitadina FC Bacău 2.

Până la ce va fi runda viitoare, să notăm că tot vineri, pe lângă meciul Aerostar- AFC Odirheiu Secuiesc 5-3 s-a mai jucat și partida ACS USV Iași- Cetatea Suceava 0-5 și că mâine, sâmbătă, 27 septembrie, etapa a șasea va fi completată în Seria 1 cu meciurile: CS Gheorgheni- CSM Vaslui, Viitorul Onești- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- Bucovina Rădăuți, Șoimii Gura Humorului- Știința Miroslava.