Fotbal/ Liga 3: Aerostar și Viitorul Onești- acasă, FC Bacău 2- în deplasare

La finalul acestei săptămâni se va desfășura etapa a patra a Ligii 3. În Seria 1, trei meciuri sunt programate vineri, iar celelalte trei sâmbătă. Vineri, Aerostar Bacău va evolua pe teren propriu, în compania Științei Miroslava. Miroslăvenii s-au despărțit la începutul săptămânii de antrenorul Cristi Popovici, care a fost înlocuit pe banca tehnică de Romeo Butnaru.

Motivul divorțului este legat de obiectivul fixat, Popovici considerând că echipa nu are forța de a repeta parcursul din sezonul trecut, când s-a calificat la barajul de promovare, în timp ce conducerea clubului insistă pentru un traseu de aceeași anvergură. Aerostar, care vine după o înfrângere pe terenul liderei Șoimii Gura Humorului, poate urca binișor în clasament în cazul în care va lua trei puncte vineri.

Sâmbătă, 20 septembrie, vor evolua și celelalte două divizionare C băcăuane, Viitorul Onești și FC Bacău 2. Aflați pe penultimul loc al Seriei 1, oneștenii caută prima victorie stagională în campionat, misiunea lor fiind facilitată de faptul că vor juca acasă, contra unei echipe aflată, la rândul său, în zona inferioară a clasamentului, Bucovina Rădăuți.

Cu totul altfel stau, în schimb, lucrurile, pentru „lanterna roșie” FC Bacău 2, echipa satelit a divizionarei secunde urmând să se deplaseze în această rundă la Suceava, pentru jocul cu Cetatea 1932.

Programul etapei a patra/ vineri, 19 septembrie, ora 17.00 : ACS USV Iași- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- AFC Odorheiu Secuiesc, Aerostar Bacău- Știința Miroslava. Sâmbătă, 20 septembrie, ora 17.00 : Cetatea 1932 Suceava- FC Bacău 2, Viitorul Onești- Bucovina Rădăuți, CSM Adjud 1946- Șoimii Gura Humorului.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 3 3 0 0 12-1 9p.

2 AFC Odorheiu Secuiesc 3 2 1 0 8-3 7p.

3 CSM Vaslui 3 2 1 0 6-3 7p.

4 ACS USV Iași 3 1 1 1 7-7 4p.

5 CSM Adjud 1946 3 1 1 1 4-4 4p.

6 Știința Miroslava 3 1 1 1 2-3 4p.

7 Aerostar Bacău 3 1 1 1 3-5 4p.

8 Cetatea 1932 Suceava 3 1 0 2 4-5 3p.

9 Bucovina Rădăuți 3 1 0 2 4-6 3p.

10 CS Gheorgheni 3 1 0 2 4-9 3p.

11 Viitorul Onești 3 0 2 1 2-4 2p.

12 FC Bacău 2 3 0 0 3 3-9 0p.