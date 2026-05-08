Fotbal/ Liga 3: Aerostar și FC Bacău joacă vineri

În weekend este programată etapa a șasea din Liga 3. În play-out-ul Seriei 1 runda este deschisă vineri, 8 mai, de Aerostar Bacău și FC Bacău 2. „Aviatorii”, care vin după două importante victorii, se deplasează pe terenul viceliderei AFC Odorheiu-Secuiesc, în timp ce „satelitul” băcăuan va primi vizita Adjudului. Sâmbătă, 9 mai, în play-off-ul Seriei 1, Viitorul Onești va evolua acasă în compania celor de la KSE Târgu-Secuiesc.

Play-off/ Seria 1

Programul etapei a șasea/ vineri, 8 mai, ora 18.00 : Cetatea Suceava- Sporting Liești. Sâmbătă, 9 mai, ora 18.00 : Viitorul Onești- KSE Târgu-Secuiesc, Știința Miroslava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2, Șoimii Gura Humorului- CS Blejoi.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 25p., 2) Șoimii Gura Humorului 24p., 3) Sporting Liești 19p., 4) Viitorul Onești 17p., 5) KSE Târgu-Secuiesc 16p., 6) Știința Miroslava 13p., 7) Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 8p., 8) CS Blejoi 2p.

Play-out/ Seria 1

Programul etapei a șasea/ vineri, 8 mai, ora 18.00: AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău, FC Bacău 2- CSM Adjud. Sâmbătă, 9 mai, ora 18.00 : Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași, CSM Vaslui- CS Gheorgheni.

Clasament : 1) CSM Vaslui 38p., 2) AFC Odorheiu Secuiesc 37p., 3) ACS USV Iași 34p., 4) Bucovina Rădăuți 33p., 5) Aerostar Bacău 32p., 6) CS Gheorgheni 31p., 7) CSM Adjud 29p., 8) FC Bacău 2 18p.

Dan Sion