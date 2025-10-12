Fotbal/ Liga 3: Aerostar, remiză in-extremis care o păstrează pe podiumul Seriei 1

Divizionara C Aerostar Bacău își continuă seria meciurilor fără înfrângere. Vineri, în deschiderea etapei a opta, „aviatorii” au înregistrat cel de-al cincilea rezultat util consecutiv. Ce-i drept, cu mari emoții: 1-1 acasă, cu CSM Vaslui, într-un autentic derby pentru locul 3.

Oaspeții au deschis scorul în min. 52, prin Ed. Ponea, băcăuanii reușind egalarea în minutele de prelungire (90+3), printr-un jucător venit de pe banca de rezerve, Alexandru Catău. Punctul luat este însă unul foarte important pentru Prențu, Aeroaiei, Oancea și compania deoarece menține Aerostarul pe podium.

Mai mult, echipa antrenată de Andrei Vatră și Dan Bolfă se află la egalitate de puncte cu vice-lidera, Cetatea Suceava, învinsă cu 2-3, sâmbătă, la capătul unui meci nebun, pe terenul Viitorul Onești.

Sucevenii au condus cu 1-0 și 2-1 ca urmare a reușitelor lui Gorovei (min. 52) și Cerlincă (min. 79, din 11m), însă oneștenii, care egalaseră la 1 în min. 69, prin Mihalache, au izbutit remontada grație a două penalty-uri transformate de Mihalache și Fudulache în decurs de numai 180 de secunde: minutele 84 și 86!

În fine, cea de-a treia divizionară C a județului, FC Bacău 2 a cedat cu 2-1 pe terenul Adjudului. De notat că sâmbăta viitoare, runda a noua programează duelul Cetatea Suceava- Aerostar. Cine câștigă, ocupă locul 2, la distanță de trei puncte de echipa învinsă.

Rezultatele etapei a opta : ACS USV Iași- CS Gheorgheni 0-1, Aerostar Bacău- CSM Vaslui 1-1, Viitorul Onești- Cetatea 1932 Suceava 3-2, CSM Adjud 1946- FC Bacău 2 2-1, Șoimii Gura Humorului- ACS Odorheiu Secuiesc 1-0, Știința Miroslava- Bucovina Rădăuți 1-3.

Programul etapei viitoare/ vineri, 17 octombrie, ora 15.00 : AFC Odorheiu Secuiesc- Știința Miroslava, FC Bacău 2- Șoimii Gura Humorului. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 15.00 : Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași, CSM Vaslui- CSM Adjud 1946, Cetatea 1932 Suceava- Aerostar Bacău, CS Gheorgheni- Viitorul Onești.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 8 7 0 1 19-2 21p.

2 Cetatea 1932 Suceava 8 5 0 3 22-9 15p.

3 Aerostar Bacău 8 4 3 1 15-11 15p.

4 CSM Vaslui 8 4 2 2 11-7 14p.

5 CSM Adjud 1946 8 4 1 3 8-8 13p.

6 Viitorul Onești 8 3 3 2 10-8 12p.

7 Bucovina Rădăuți 8 3 1 4 10-11 10p.

8 CS Gheorgheni 8 3 1 4 11-16 10p.

9 AFC Odorheiu Secuiesc 8 2 2 4 13-14 8p.

10 Știința Miroslava 8 2 2 4 6-14 8p.

11 ACS USV Iași 8 1 3 4 9-17 6p.

12 FC Bacău 2 8 1 0 7 6-23 3p.