Fotbal/ Liga 3: Aerostar își reia pregătirile

Miercuri, 14 ianuarie, la ora 13.30, divizionara C Aerostar Bacău se va reuni la baza proprie în vederea reluării pregătirilor. „Aviatorii” mizează pe un nou antrenor principal, Andrei Întuneric, disponibil în mod oficial de la 1 februarie, dată la care intră în vigoare rezilierea contractului său cu FC Bacău, unde a pregătit echipa de Tineret a „alb-roșilor”.

La Aerostar, Întuneric va fi secondat de fostul „principal”, Andrei Vatră și de Georgian Bordeianu. Schimbări și la nivel de lot, în condițiile în care divizionara C băcăuană s-a despărțit de Lupu, Catău și Cucu. Având în vedere că de la reunire vor lipsi alți patru jucători, toți patru învoiți de club pentru cursuri și examene universitare, lotul Aerostarului va fi completat în primă fază cu câțiva juniori din curtea proprie.

„Vom opera și unele legitimări, chiar dacă în perioada de iarnă este mai dificil să găsești jucători liberi, care să corespundă exigențelor. Avem nevoie de un fundaș stânga, de un mijlocaș central și unul lateral și de un atacant pentru a acoperi golurile din lot”, a declarat Întuneric, care a prezentat și prima „achiziție” a echipei sale: Vasile Padovei, revenit după o accidentare la genunchi care l-a ținut o perioadă îndelungată pe tușă.

„Revenirea lui Pado este de bun augur inclusiv la nivel de vestiar, el fiind nu doar un fotbalist experimentat, ci și un caracter. Trebuie să avem însă grijă cu modul în care el va reintra la joc în condițiile terenurilor înghețate”, a precizat Andrei Întuneric. Și apropo de starea terenurilor din această perioadă, Aerostar a ales ca cinci zile pe săptămână să se pregătească la baza „Aripile” (luni, miercuri, vineri) și la Buhuși (marțea și joia). Totodată, a fost stabilit și programul jocurilor de verificare din pauza competițională.

Două teste sunt în ianuarie: pe 24, la Iași, cu USV Iași, iar pe 31 la Miroslava, cu Știința. Alte patru amicale se vor desfășura în februarie: pe data de 7, cu Bucovina Rădăuți, cel mai probabil la Roman, pe 11, cu CS Bârsănești, la Moinești, pe 13 la Târgu-Secuiesc, cu gazdele de la KSE, iar pe 21, cu Șoimii Gura Humorului, locația urmând să fie stabilită ulterior. Primul joc oficial al anului pentru Aerostar, care ocupă locul 8 în Seria 1 a Ligii 3, se va desfășura vineri, 27 februarie, acasă, cu FC Bacău 2, în cadrul etapei 18 a campionatului.

În ediția printată a „Deșteptării” care va apare joi, 15 ianuarie, puteți citi un interviu cu noul antrenor al Aerostarului, Andrei Întuneric.