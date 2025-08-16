spot_img
Fotbal/ Liga 3: Aerostar, învinsă cu 3-1, în deplasare, de Știința Miroslava

Dan Sion

Săptămâna viitoare, se va stabili programul campionatului ce va începe pe 30 august și care va avea un sistem de desfășurare diferit față de anii anteriori. Deși FRF nu a comunicat componența celor opt serii a câte 12 echipe, e foarte posibil ca Aerostar și Miroslava să fie adversare în Seria 1

Aerostar Bacău își continuă seria meciurilor de verificare în vederea noului sezon de Liga 3 care va începe pe 30 august. Vineri, 15 august, „aviatorii” au susținut un test pe terenul unei posibile viitoare adversare de campionat, Știința Miroslava, fiind învinși cu 3-1 (3-0). Miroslăvenii antrenați de Cristi Popovici au condus cu 3-0 înainte ca Oancea să marcheze, din lovitură liberă, golul de onoare al echipei băcăuane.

În amicalul de la Miroslava, antrenorul Aerostarului, Andrei Vatră a mizat pe următoarea formulă de start: Tancău- Tilibașa, Antohi, Benchea, Prențu- Lupu, Aeroaiei, Matei, Șchiopu- Oancea, Pantelei. Pe parcurs au mai intrat: Constantinescu, Ganea, Bușagă, Paveluc, Olteanu, Negrea, Dumitru, Nica și Roman.

Joi, 21 august, va avea loc tragerea la sorți în urma căreia va fi fi stabilit programul campionatului Ligii 3, ediția 2025-2026. Deși până la startul Ligii 3 mai sunt doar două săptămâni, FRF nu a dat încă publicității cele 96 de divizionare C. Reamintim că, începând din noul sezon, formatul Ligii 3 va fi unul diferit, cu opt serii a câte 12 echipe, în loc de zece serii a câte zece echipe cum a fost până acum. Nu este singura noutate.

La finalul sezonului regular, ce va însuma 22 de etape tur-retur, primele patru clasate din fiecare serie se vor califica în play-off, această a doua fază a campionatului propunând un sistem de desfășurare inedit. Concret, cele patru calificate din fieecare serie vor fi împerecheate cu alte patru formații din seria vecină, după următorul sistem: Seria 1 cu Seria 2, Seria 3 cu Seria 4, Seria 5 cu Seria 6 și Seria 7 cu Seria 8. Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Va rezulta un play-off cu opt etape, în care fiecare echipă va juca tur-retur cu adversarele din cealaltă serie. Prima clasată la finalul acestei a doua faze va promova în Liga 2. Cele patru echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare în sistem semifinale- finală, iar câștigătoarea acestui turneu va obține al cincilea loc de promovare în Liga 2.

În ceea ce privește play-out-ul, aici vor intra echipele clasate pe locurile 5-12 la finalul sezonului regular. Spre deosebire de play-off, seriile nu se vor cumula, astfel încât vor fi opt serii a câte opt formații, iar de jucat se va juca un singur tur, adică șapte etape. La finalul play-out-ului, ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda în eșalonul patru.

