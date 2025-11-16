duminică, 16 noiembrie 2025
type here...
Sport

Fotbal/ Liga 3: Aerostar învinge la Adjud și urcă pe locul 3

Dan Sion

Start de retur fast pentru divizionara C Aerostar Bacău. Cu șase puncte din șase posibile, toate luate în deplasare. Și cu o poziționare pe locul 3 în clasamentul Seriei 1. După victoria de runda trecută, cu 1-0 pe terenul Iașului, iată că în etapa cu numărul 13 a venit un nou succes cu 1-0 pentru „aviatori”.

De data aceasta, la Adjud. Sâmbătă, echipa antrenată de Andrei Vatră a avut câștig de cauză grație golului realizat de căpitanul Marian Prențu în minutul 37. Fără Pantelei (suspendat), „aviatorii”, care între tur și retur s-au despărțit și de veteranul Aeroaiei, au început jocul câștigat contra celor de la CSM Adjud 1946 în formula Tancău- Tilibașa, Ganea, Antohi, Prențu- Pruteanu, Matei, Băisan- Șchiopu, Lupu, Oancea, pe parcurs mai intrând pe teren Benchea, Olteanu, Catău și Dănilă.

Dacă Aerostar a câștigat în runda a 13-a, în schimb celelalte două divizionare C ale județului au suferit înfrângeri. Viitorul Onești a cedat cu 3-0 în fieful liderei Șoimii Gura Humorului, coborând pe poziția a cincea a clasamentului, în timp ce „lanterna roșie” FC Bacău 2 a fost învinsă acasă cu 3-2 de ACS USV Iași. Etapa viitoare se anunță una foarte interesantă în partea superioară a clasamentului, în condițiile în care Aerostar va primi vizita Șoimilor, iar Viitorul Onești va întâlni acasă vecina de clasament Știința Miroslava.

Rezultatele etapei 13: FC Bacău 2- ACS USV Iași 2-3, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Vaslui 0-0, Bucovina Rădăuți- Cetatea 1932 Suceava 1-2, Știința Miroslava- CS Gheorgheni 3-2, Șoimii Gura Humorului- Viitorul Onești 3-0, CSM Adjud 1946- Aerostar Bacău 0-1.

Programul etapei viitoare/ vineri, 21 noiembrie, ora 14.00: Aerostar Bacău- Șoimii Gura Humorului, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 14.00: Viitorul Onești- Știința Miroslava, CS Gheorgheni- Bucovina Rădăuți, Cetatea 1932 Suceava- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Vaslui- FC Bacău 2.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului              13              11              1              1              34-4              34p.

2 Cetatea 1932 Suceava              13              9              1              3              34-14              28p.

3 Aerostar Bacău                            13              6              4              3              20-20              22p.

4 Știința Miroslava                            13              6              2              5              17-21              20p.

5 Viitorul Onești                            13              5              4              4              15-13              19p.

6 AFC Odorheiu Secuiesc              13              5              3              5              21-18              18p.

7 Bucovina Rădăuți                            13              5              1              7              16-17              16p.

8 CSM Vaslui                                          13              4              4              5              13-16              16p.

9 CSM Adjud 1946                            13              4              3              6              9-13              15p.

10 ACS USV Iași                            13              4              3              6              14-22              15p.

11 CS Gheorgheni                            13              4              2              7              17-25              14p.

12 FC Bacău 2                            13              1              0              12              12-39              3p.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.