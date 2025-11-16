Fotbal/ Liga 3: Aerostar învinge la Adjud și urcă pe locul 3

Start de retur fast pentru divizionara C Aerostar Bacău. Cu șase puncte din șase posibile, toate luate în deplasare. Și cu o poziționare pe locul 3 în clasamentul Seriei 1. După victoria de runda trecută, cu 1-0 pe terenul Iașului, iată că în etapa cu numărul 13 a venit un nou succes cu 1-0 pentru „aviatori”.

De data aceasta, la Adjud. Sâmbătă, echipa antrenată de Andrei Vatră a avut câștig de cauză grație golului realizat de căpitanul Marian Prențu în minutul 37. Fără Pantelei (suspendat), „aviatorii”, care între tur și retur s-au despărțit și de veteranul Aeroaiei, au început jocul câștigat contra celor de la CSM Adjud 1946 în formula Tancău- Tilibașa, Ganea, Antohi, Prențu- Pruteanu, Matei, Băisan- Șchiopu, Lupu, Oancea, pe parcurs mai intrând pe teren Benchea, Olteanu, Catău și Dănilă.

Dacă Aerostar a câștigat în runda a 13-a, în schimb celelalte două divizionare C ale județului au suferit înfrângeri. Viitorul Onești a cedat cu 3-0 în fieful liderei Șoimii Gura Humorului, coborând pe poziția a cincea a clasamentului, în timp ce „lanterna roșie” FC Bacău 2 a fost învinsă acasă cu 3-2 de ACS USV Iași. Etapa viitoare se anunță una foarte interesantă în partea superioară a clasamentului, în condițiile în care Aerostar va primi vizita Șoimilor, iar Viitorul Onești va întâlni acasă vecina de clasament Știința Miroslava.

Rezultatele etapei 13 : FC Bacău 2- ACS USV Iași 2-3, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Vaslui 0-0, Bucovina Rădăuți- Cetatea 1932 Suceava 1-2, Știința Miroslava- CS Gheorgheni 3-2, Șoimii Gura Humorului- Viitorul Onești 3-0, CSM Adjud 1946- Aerostar Bacău 0-1.

Programul etapei viitoare/ vineri, 21 noiembrie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- Șoimii Gura Humorului, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 14.00 : Viitorul Onești- Știința Miroslava, CS Gheorgheni- Bucovina Rădăuți, Cetatea 1932 Suceava- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Vaslui- FC Bacău 2.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii Gura Humorului 13 11 1 1 34-4 34p.

2 Cetatea 1932 Suceava 13 9 1 3 34-14 28p.

3 Aerostar Bacău 13 6 4 3 20-20 22p.

4 Știința Miroslava 13 6 2 5 17-21 20p.

5 Viitorul Onești 13 5 4 4 15-13 19p.

6 AFC Odorheiu Secuiesc 13 5 3 5 21-18 18p.

7 Bucovina Rădăuți 13 5 1 7 16-17 16p.

8 CSM Vaslui 13 4 4 5 13-16 16p.

9 CSM Adjud 1946 13 4 3 6 9-13 15p.

10 ACS USV Iași 13 4 3 6 14-22 15p.

11 CS Gheorgheni 13 4 2 7 17-25 14p.

12 FC Bacău 2 13 1 0 12 12-39 3p.