Fotbal/ Liga 3: Aerostar, învingătoare în primul amical al anului

„Aviatorii” s-au impus sâmbătă, cu 3-2 (1-2) pe terenul colegei de serie ACS USV Iași prin golurile marcate de Roman, Corban și Solomon

Primul amical al anului, prima victorie pentru divizionara C Aerostar Bacău. Sâmbătă, „aviatorii”, care au încheiat maxi-turul de campionat pe locul 8, s-au impus cu 3-2 (1-2), pe terenul vecinei de clasament, ACS USV Iași, ocupanta poziției a noua în Seria 1 după 17 etape. Pentru echipa băcăuană au înscris una din noile achiziții, Corban și juniorii Roman (an de naștere 2008) și Solomon (2009).

Aerostar a început testul de la Iași în formula: Negrea- Prențu, Bușagă, Benchea, Paveluc- Pruteanu, Matei- Oancea, Roman, Băisan- Pantelei. În partea secundă, oaspeții au mizat pe garnitura: Tancău- Olteanu, Antohi, Ganea, Budău- Mazilu, Pruteanu- Dănilă, Belciu, Solomon- Corban.

Și dacă tot aminteam de jucători nou veniți, pe lângă Alex Corban (în fapt, un come-back pentru atacantul de 28 de ani care și-a reziliat anul trecut contractul cu FC Bacău), Aerostar și-a completat efectivul cu Andrei Mazilu (un mijlocaș de 2004, care, după ce a jucat în Liga 2 cu CSM Focșani, a evoluat în maxi-tur la Adjud), Luca Budău (fundaș stânga născut în 2007 venit de la FC Bacău) și Filip Belciu, revenit și el la gruparea „aviatorilor” după paranteza numită CSM Bacău.

La capitolul plecări, Aerostar s-a despărțit în această iarnă de Lupu, Catău, Cucu și Șchiopu, în timp ce Tilibașa a fost împrumutat la CSM Adjud 1946. „Testul de la Iași a fost unul util pentru noi”, a comentat Andrei Întuneric, cel care va prelua în mod oficial de la 1 februarie funcția de antrenor al Aerostarului. Următorul test al „galben-albaștrilor” va avea loc sâmbăta viitoare, pe terenul unei alte colege din Seria 1 a Ligii 3, Știința Miroslava.