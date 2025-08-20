Fotbal/ Liga 3 / Aerostar, FC Bacău 2 și Viitorul Onești, în Seria 1

Se cunoaște componența celor opt serii ale Ligii 3 la fotbal. Cele trei formații băcăuane, Aerostar, FC Bacău 2 și Viitorul Onești au fost repartizate în Seria 1, alături de Bucovina Rădăuți, Cetate Suceava, Șoimii Gura Humorului, Știința Miroslava, USV Iași, CSM Vaslui, CSM Adjud, CS Gheorgheni și AFC Odorheiul Secuiesc. Tragerea la sorți a programului va avea loc joi, 21 august, la sediul FRF, iar campionatul va începe la finalul săptămânii viitoare, pe 30 august. Formatul Ligii 3 va fi unul inedit.

Prima fază va fi constituită dintr-un sezon regular de 22 de etape, tur-retur, în fiecare serie. La finalul sezonului regulat, primele patru clasate vor merge în play-off alături de primele patru clasate din seria următoare. Vor rezulta patru serii de play-off, împrecherea fiind astfel: Seria 1 cu Seria 2, Seria 3 cu Seria 4 , Seria 5 cu Seria 6, Seria 7 cu Seria 8.

Fiecare echipă va intra în play-off doar cu punctele obtținute contra adversarelor ce s-au calificat alături de ea din aceeași serie. Play-off-ul va avea opt etape, fiecare echipă jucând tur-retur doar cu adversarele venite din cealalată serie. Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovatea directă în Liga 2. Pentru stabilirea celei de-a cincea promovate se va juca un turneu de baraj care va reuni cele patru echipe clasate pe locul 2 la finalul play-off-ului.

Turneul de promovare va avea ca sistem semifinale și finală, învingătoarea urmând să acceadă în eșalonul secund, alături de celelalte patru formații promovate direct. În ceea ce privește play-out-ul, acesta va reuni echipele clasate pe locurile 5-12 la finalul sezonului regular. Astfel, vor fi opt serii de play-out a câte opt echipe. Se va juca un singur tur, adică șapte etape, la finalul cărora ultimele două clasate vor retrograda în eșalonul patru.

Având în vedere că în play-off, primele patru echipe din Seria 1 ( din care fac parte și cele trei divizionare C băcăuane) vor fi împerecheate cu primele patru clasate din Seria 2, vă facem cunoscută și componenta Seriei 2 din Liga 3: KSE Târgu- Secuiesc, Sepsi OSK 2, Sporting Liești, Unirea Braniștea, Oțelul Galați 2, Dacia Unirea Brăila, Victoria Traian, CSM Râmnicu-Sărat, CSO Plopeni, CS Păulești, CS Blejoi, Petrolul Ploiești 2.