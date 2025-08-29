Fotbal/ Liga 3: Aerostar- egal nedrept, FC Bacău 2- înfrângere la scor

Vineri, în uvertura primei etape, „aviatorii” au remizat, 2-2, acasă, cu USV Iași, la capătul unui meci în care meritau victoria, în timp ce „satelitul” băcăuan a fost surclasat cu 4-0 în deplasare de AFC Odorheiu Secuiesc

Start în ediția 2025-2026 a Ligii 3 la fotbal. Vineri, în Seria 1 s-au jucat două meciuri: Aerostar- USV Iași 2-2 și AFC Odorheiu Secuiesc- FC Bacău 2 4-0. Dacă înfrângerea „satelitului” băcăuan s-a produs la un scor care nu lasă loc comentariilor, materializându-se prin golurile semnate de Istvan Fulop (min. 4),Szilard Balogh (42), Szoke (47) și Congor Simo (75), în schimb remiza de pe „Aerostar” nedreptățește echipa „aviatorilor”.

Aerostar merita victoria la capătul unui meci în care a revenit de la 0-1 (Condac a deschis scorul în minutul 19), a dominat autoritar repriza secundă, atunci când a marcat în două rânduri, ratând și un penalty dar s-a văzut egalată în minutul 90.

În formula Tancău- Tilibașa, T. Antohi, Benchea, Prențu- Oancea (min. 90 Dănilă), Aeroaiei (min. 77 Cucu), Matei, Catău- Lupu (min. 80 Pantelei), Băisan (min. 77 Pruteanu), trupa antrenată de Andrei Vatră a avut primele două situații de a debloca tabela, însă, așa cum aminteam, cei care au deschis scorul au fost ieșenii.

După pauză, pe teren a existat, practic, o singură echipă, Aerostar, care și-a masat adversara în propria jumătate de teren. Ratarea imensă din min. 51 a lui Prențu (reluare mult peste poartă din marginea careului mic) a anunțat come-back-ul gazdelor. În min. 55, Matei l-a găsit cu o pasă filtrantă pe Catău, iar acesta a egalat cu un șut precis. După doar două minute, băcăuanii se puteau desprinde în urma unei lovituri de la 11 metri obținută de argintul viu Oancea.

Din păcate, Matei a șutat telefonat de la punctul cu var, permițând portarului ieșean Bărlădeanu să respingă, iar în aglomerarea creată, Oancea a fost blocat. Din piciorul aceluiași Oancea a pornit și mingea de 2-1. În min, 62, mijlocașul băcăuan a executat foarte bine un corner de pe stânga, în urma căruia lovitura de cap a lui Tudor Antohi s-a transformat într-un assist perfect pentru un nou „cap”, de data aceasta a lui Lorian Lupu, care, din unghi, a adus Aerostarul în avantaj.

Avantaj ce a fost anulat în min.90, contrar cursului jocului, la o fază la care, în mod cert, defensiva gazdelor putea și trebuia să facă mai mult. Celelalte jocuri ale primei etape din Seria 1 vor avea loc sâmbătă, după următorul program: CSM Adjud 1946- Viitorul Onești, Șoimii Gura Humorului- CS Gheorgheni, Știința Miroslava- Cetatea 1932 Suceava, CSM Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui.