Fotbal/ Liga 3: Aerostar Bacău câștigă și la Miroslava

Echipa preluată în mod oficial de la 1 februarie de antrenorul Andrei Întuneric are două victorii din două în amicalele iernii

Două meciuri, două victorii. Divizionarei C Aerostar Bacău îi merge bine în amicalele iernii. Și, după cum se vede, îi priește cura-Andrei Întuneric, antrenorul instalat pe banca „aviatorilor” în mod oficial cu data de 1 februarie.

La o săptămână după ce s-au impus cu 3-2 (1-2) în deplasare, contra colegei de serie ACS USV Iași, „aviatorii” au avut câștig de cauză și pe terenul unei alte rivale de campionat, Știința Miroslava. Sâmbătă, în ultima zi a lui Gerar, pe un frig năpaznic, Aerostar a învins-o pe Știința Mirosava cu 2-1 (1-0).

Oaspeții au condus cu 2-0, marcând câte un gol pe repriză prin Mazilu, respectiv Paveluc, înainte ca miroslăvenii să reducă din diferență pe final de joc.

Aerostarul a utilizat două formule de echipă diferite, începând amicalul cu Tancău- Prențu, Ganea, Benchea, Budău- Oancea, Mazilu, Matei, Belciu- Corban, Băisan și continându-l cu Negrea- Olteanu, Benchea, Bușagă, Paveluc- Solomon, Matei, Pruteanu, Dănilă- Roman, Pantelei.

Viitorul meci de verificare al „aviatorilor” pregătiți de Andrei Întuneric și Andrei Vatră este programat pe data de 7 februarie, la Roman, în compania unei alte formații din Seria 1 a Ligii 3, Bucovina Rădăuți.