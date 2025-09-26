Fotbal/ Liga 3: Aerostar- AFC Odorheiu Secuiesc deschide etapa

Vineri, de la ora 17.00, în uvertura rundei a șasea, „aviatorii” primesc vizita harghitenilor într-un joc cu implicații în zona play-off-ului Seriei 1. Sâmbătă e programat derby-ul județean Viitorul Onești- FC Bacău 2

După prima intermediară a sezonului, derulată la mijlocul acestei săptămâni, Liga 3 programează în acest weekend etapa a șasea. În Seria 1, runda are ca prolog întâlnirea de azi, de la ora 17.00, de pe stadionul „Aerostar”, care va aduce față în față echipa gazdă, Aerostar Bacău și AFC Odorheiu Secuiesc. Cu patru puncte luate în ultimele două meciuri (3-1 contra Științei Miroslava și 1-1 la Rădăuți, în compania Bucovinei), „aviatorii” au urcat în zona play-off-ului, ocupând locurile 4-5, la egalitate de puncte cu adversara lor de astăzi. O victorie le-ar permite băcăuanilor antrenați de Andrei Vatră și Dan Bolfă să-i depășească pe harghiteni în clasament și, totodată, să-și consolideze prezența în 1-4. Sâmbătă, 27 septembrie, în Seria 1 este programat derby-ul județean dintre Viitorul Onești și FC Bacău 2. Ambele formații vin după rezultate pozitive în intermediară. Astfel, oneștenii au remizat, 0-0, pe terenul Odorheiului, confirmându-și apetența pentru rezultatele de egalitate (trei în cinci întâlniri), în timp ce FC Bacău 2 a reușit, în sfârșit, să spargă gheața, obținând primele puncte din campionat grație victoriei cu 2-0 în fața celor de la CS Gheorgheni prin golurile marcate de Agapi și Perniu.

Programul etapei a șasea/ vineri, 27 septembrie, ora 17.00 : Aerostar Bacău- AFC Odorheiu Secuiesc, ACS USV Iași- Cetatea 1932 Suceava. Sâmbătă, 27 septembrie, ora 17.00 : CS Gheorgheni- CSM Vaslui, Viitorul Onești- FC Bacău 2, CSM Adjud 1946- Bucovina Rădăuți, Șoimii Gura Humorului- Știința Miroslava.

Clasamentul Seriei 1

1 Șoimii G. Humorului 5 4 0 1 13-2 12p.

2 CSM Vaslui 5 3 1 1 8-5 10p.

3 Cetatea Suceava 5 3 0 2 13-5 9p.

4 AFC Odorheiu Secuiesc 5 2 2 1 10-7 8p.

5 Aerostar Bacău 5 2 2 1 7-7 8p.

6 CSM Adjud 1946 5 2 1 2 5-5 7p.

7 Știința Miroslava 5 2 1 2 4-6 7p.

8 Viitorul Onești 5 1 3 1 4-4 6p.

9 CS Gheorgheni 5 2 0 3 8-13 6p.

10 ACS USV Iași 5 1 1 3 7-10 4p.

11 Bucovina Rădăuți 5 1 1 3 5-9 4p.

12 FC Bacău 2 5 1 0 4 5-16 3p.