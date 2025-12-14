Fotbal / Liga 3 a intrat în vacanță

Egalată pe final de meci la Ruși Ciutea, de „lanterna” FC Bacău 2, Viitorul Onești încheie anul pe podiumul Seriei 1, în timp ce Aerostar termină 2025 cu patru înfrângeri la rând

Cădere de cortină peste Liga 3 în 2025. În weekend s-a derulat etapa 17, ultima a anului, campionatul urmând să se întrerupă până la finalul lui februarie, atunci când este programată runda 18 din sezonul regular. În Seria 1, prima clasată, Șoimii Gura Humorului (victorioasă cu 1-0 pe terenul Științei Miroslav) și vicelidera Cetatea Suceava (5-0 cu ACS USV Iași) au confirmat că nu pot rata play-off-ul.

Pentru celelalte două locuri de play-off se va duce însă, în continuare o luptă strânsă, pretendente fiind nu mai puțin de șase echipe. Șanse bune de a termina în 1-4 are Viitorul Onești, una din frumoasele realități ale campionatului. „Alb-verzii” iernează pe podium, în ciuda faptului că au ratat victoria vineri, la Ruși Ciutea, în derby-ul județean cu „lanterna roșie” FC Bacău 2.

Oneștenii au condus cu 1-0, fiind însă egalați cu două minute înainte de final de „satelitul” băcăuan, care confirmă, astfel, turul de forță efectuat în ultimele etape din 2025. Aerostar, în schimb, se desparte de această parte a sezonului competițional cu o serie de patru înfrângeri la rând, ultima materializându-se vineri, cu 0-1, în fieful celor de la ACS Odorheiu Secuiesc. Chiar și în aceste condiții, „aviatorii” rămân relativ aproape (patru puncte distanță), de ultima poziție ce asigură prezența în play-off, dar este clar că, în cazul în care vor să termine în 1-4, trebuie să tureze cu totul altfel motoarele în ultimele cinci runde ale sezonului regular. Programul îi poate ajuta.

Rezultatele etapei 17 : FC Bacău 2- Viitorul Onești 1-1, AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău 1-0, Cetatea 1932 Suceava- ACS USV Iași 5-0, CSM Vaslui- CS Gheorgheni 2-0, Bucovina Rădăuți- CSM Adjud 1946 0-0, Știința Miroslava- Șoimii Gura Humorului 0-1.

Programul etapei viitoare/ 27 februarie 2026, ora 14.00 : ACS USV Iași- Știința Miroslava, Aerostar Bacău- FC Bacău 2. Sâmbătă, 28 februarie, ora 14.00 : Șoimii Gura Humorului- Bucovina Rădăuți, CSM Adjud 1946- AFC Odorheiu Secuiesc, Viitorul Onești- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- Cetatea 1932 Suceava.

Clasament Seria 1 : 1) Șoimii Gura Humorului 43 p., 2) Cetatea 1932 Suceava 35p., 3) Viitorul Onești 27p., 4) Știința Miroslava 26p., 5) CSM Vaslui 25p. (golaveraj 26-24), 6) AFC Odorheiu Secuiesc 25p. (25-24), 7) Bucovina Rădăuți 24p., 8) Aerostar Bacău 22p., 9) ACS USV Iași 21p., 10) CSM Adjud 1946 16p., 11) CS Gheorgheni 15p., 12) FC Bacău 2 8p.