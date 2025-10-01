Fotbal/ Liga 2: Robert Albu (FCM Bacău), indisponibil până la finalul anului

Accidentat la umăr în victoria cu ASA Târgu-Mureș, mijlocașul „alb-roșilor” va rata restul sezonului de toamnă

Sâmbăta trecută, în runda a opta a Ligii 2, FCM Bacău a câștigat primul său meci de campionat acasă: 3-0 cu ASA Târgu-Mureș. Dar l-a pierdut pe mijlocașul Robert Albu, unul dintre oamenii de bază ai echipei. Jucătorul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat în minutul 26 al jocului cu ASA, când, în urma unui fault comis de Chatzterzoglu, s-a ales cu o fractură la umăr.

Accidentarea a impus o intervenție chirurgicală programată pentru mijlocul acestei săptămâni. Având în vedere perioada de recuperare, pentru Albu sezonul de toamnă e ca și încheiat.

Pierdere importantă pentru băcăuani, în condițiile în care fotbalistul care a marcat primul gol al FC Bacău pe teren propriu în Liga 2 (la înfrângerea cu 1-2 contra Politehnicii Iași, în etapa a doua) a pus mereu umărul (scuzat să fie jocul de cuvinte) la evoluțiile bune ale echipei antrenate de Costel Enache.

Pentru „alb-roșii” urmează un meci dificil, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 11.00, pe terenul echipei de pe locul 3, Chindia Târgoviște. Numai că nici partida cu ASA nu se anunța facilă. Iar ardelenii- să nu uităm- ocupau, la rândul lor, treapta a treia a podiumului, înaintea întâlnirii de la Ruși-Ciutea. Așa că…

Programul etapei a noua

Vineri, 3 octombrie, ora 17.00 : FC Bihor- FC Voluntari.

Sâmbătă, 4 octombrie, ora 11.00 : CS Tunari- Metalul Buzău, Concordia Chiajna- Politehnica Iași, CS Dinamo București- CS Afumați, CSM Reșița- CSM Slatina, Chindia Târgoviște- FC Bacău, CSC 1599 Șelimbăr- AFC Câmpulung Muscel 2022, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița. Ora 12.30 : Corvinul Hunedoara- Steaua București.

Duminică, 5 octombrie, ora 12.30 : Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe- Ceahlăul Piatra Neamț.

Marți, 7 octombrie, ora 20.00 : ASA Târgu-Mureș- Gloria Bistrița.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara 8 7 1 0 15-5 22p.

2 FC Bihor Oradea 8 7 0 1 21-8 21p.

3 Chindia Târgoviște 8 5 2 1 16-5 17p.

4 FC Voluntari 8 5 2 1 9-5 17p.

5 ASA Târgu-Mureș 8 5 1 2 17-8 16p.

6 Steaua București 8 5 1 2 15-12 16p.

7 Politehnica Iași 8 4 2 2 10-6 14p.

8 Concordia Chiajna 8 4 1 3 17-9 13p.

9 ACSM Reșița 8 4 1 3 17-10 13p.

10 CS Afumați 8 4 1 3 11-8 13p.

11 Sepsi Sf. Gheorghe 8 4 1 3 8-8 13p.

12 Ceahlăul P. Neamț 8 3 2 3 7-15 11p.

13 Metalul Buzău 8 3 1 4 8-8 10p.

14 FC Bacău 8 2 3 3 10-10 9p.

15 CSM Slatina 8 2 3 3 8-9 9p.

16 CS Tunari 8 1 3 4 8-14 6p.

17 CS Dinamo București 8 1 3 4 6-12 6p.

18 Gloria Bistrița 8 1 3 4 7-14 6p.

19 CSC Dumbrăvița 8 1 1 6 10-18 4p.

20 Olimpia Satu Mare 8 1 1 6 8-20 4p.

21 AFC Câmpulung Muscel 8 1 1 6 5-20 4p.

22 CSC Șelimbăr 8 0 2 6 6-15 2p.