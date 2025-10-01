miercuri, 1 octombrie 2025
Fotbal/ Liga 2: Robert Albu (FCM Bacău), indisponibil până la finalul anului

Dan Sion

Accidentat la umăr în victoria cu ASA Târgu-Mureș, mijlocașul „alb-roșilor” va rata restul sezonului de toamnă

Sâmbăta trecută, în runda a opta a Ligii 2, FCM Bacău a câștigat primul său meci de campionat acasă: 3-0 cu ASA Târgu-Mureș. Dar l-a pierdut pe mijlocașul Robert Albu, unul dintre oamenii de bază ai echipei. Jucătorul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat în minutul 26 al jocului cu ASA, când, în urma unui fault comis de Chatzterzoglu, s-a ales cu o fractură la umăr.

Accidentarea a impus o intervenție chirurgicală programată pentru mijlocul acestei săptămâni. Având în vedere perioada de recuperare, pentru Albu sezonul de toamnă e ca și încheiat.

Pierdere importantă pentru băcăuani, în condițiile în care fotbalistul care a marcat primul gol al FC Bacău pe teren propriu în Liga 2 (la înfrângerea cu 1-2 contra Politehnicii Iași, în etapa a doua) a pus mereu umărul (scuzat să fie jocul de cuvinte) la evoluțiile bune ale echipei antrenate de Costel Enache.

Pentru „alb-roșii” urmează un meci dificil, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 11.00, pe terenul echipei de pe locul 3, Chindia Târgoviște. Numai că nici partida cu ASA nu se anunța facilă. Iar ardelenii- să nu uităm- ocupau, la rândul lor, treapta a treia a podiumului, înaintea întâlnirii de la Ruși-Ciutea. Așa că…

Programul etapei a noua

Vineri, 3 octombrie, ora 17.00: FC Bihor- FC Voluntari.

Sâmbătă, 4 octombrie, ora 11.00: CS Tunari- Metalul Buzău, Concordia Chiajna- Politehnica Iași, CS Dinamo București- CS Afumați, CSM Reșița- CSM Slatina, Chindia Târgoviște- FC Bacău, CSC 1599 Șelimbăr- AFC Câmpulung Muscel 2022, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița. Ora 12.30: Corvinul Hunedoara- Steaua București.

Duminică, 5 octombrie, ora 12.30: Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe- Ceahlăul Piatra Neamț.

Marți, 7 octombrie, ora 20.00: ASA Târgu-Mureș- Gloria Bistrița.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara              8              7              1              0              15-5              22p.

2 FC Bihor Oradea                            8              7              0              1              21-8              21p.

3 Chindia Târgoviște              8              5              2              1              16-5              17p.

4 FC Voluntari                            8              5              2              1              9-5              17p.

5 ASA Târgu-Mureș                            8              5              1              2              17-8              16p.

 

6 Steaua București                            8              5              1              2              15-12              16p.

7 Politehnica Iași                            8              4              2              2              10-6              14p.

8 Concordia Chiajna                            8              4              1              3              17-9              13p.

9 ACSM Reșița                            8              4              1              3              17-10              13p.

10 CS Afumați                            8              4              1              3              11-8              13p.

11 Sepsi Sf. Gheorghe              8              4              1              3              8-8              13p.

12 Ceahlăul P. Neamț              8              3              2              3              7-15              11p.

13 Metalul Buzău                            8              3              1              4              8-8              10p.

14 FC Bacău                                          8              2              3              3              10-10              9p.

15 CSM Slatina                            8              2              3              3              8-9              9p.

16 CS Tunari                                          8              1              3              4              8-14              6p.

17 CS Dinamo București              8              1              3              4              6-12              6p.

18 Gloria Bistrița                            8              1              3              4              7-14              6p.

19 CSC Dumbrăvița                            8              1              1              6              10-18              4p.

20 Olimpia Satu Mare              8              1              1              6              8-20              4p.

21 AFC Câmpulung Muscel              8              1              1              6              5-20              4p.

22 CSC Șelimbăr                            8              0              2              6              6-15              2p.                                                 

 

 

