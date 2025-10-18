Fotbal/ Liga 2: Nacho cu extra-paprika pentru FC Bacău

Băcăuanii au cedat cu 0-2 (0-1) partida de acasă cu Sepsi Sfântu-Gheorghe, diferența făcând-o „dubla” realizată de spaniolul Ignacio „Nacho” Heras Garcia în minutele 13 și 90+3

Sâmbătă, în etapa a zecea a Ligii 2, FC Bacău a pierdut cu 2-0 jocul de pe teren propriu în fața fostei prim-divizionare Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe. Oaspeții au marcat câte un gol pe repriză. De fiecare dată prin spaniolul Ignacio „Nacho” Heras Garcia. În min. 13, la centrarea excelentă a juniorului Techereș, mijlocașul de 28 de ani a reluat spectaculos, din săritură, trimițând balonul în vinclul porții lui Anton, pentru ca în cel de-al treilea minut de prelungire (din totalul de patru), tot el să finalizeze cu sânge rece un contraatac declanșat de o minge pierdută la mijlocul terenului de către Coajă. Așadar, FC Bacău- Sepsi Sfântu-Gheorghe 0-2.

Înfrângere justă, în contextul în care Sepsi (cu fotbaliști precum Cosmin Matei, Oberlin, Tamm sau Nacho Heras în teren și Thibota, Aganovic, Oroian ori Dobrosavlevici pe bancă) s-a dovedit superioară la mai toate capitolele. Prima repriză a fost dominată autoritar de covăsneni, pentru ca în partea secundă, jocul să se mai echilibreze. În min. 83, băcăuanii au avut o bună oportunitate de a egala, însă stoperul Forisz, urcat în atac la un corner, a șutat, din poziție favorabilă, direct într-un adversar.

La fel de adevărat este că oaspeții antrenați (bine!) de Ovidiu Burcă puteau închide jocul ceva mai repede, prin ex-băcăuanul Oteliță, a cărui incursiune din min. 84 a fost finalizată cu un balon trimis în plasa laterală. Sigur, putem amintit și de o manieră de arbitraj ceva mai stranie, care a judecat cu dublă măsură faze identice, însă, la drept vorbind, sâmbătă, la Ruși Ciutea am avut prea puțin FC Bacău și prea mult Sepsi. Inclusiv o porție zdravănă de… Nacho. Cu gust accentuat de paprika.

În absența lui Aftanache și Albu (ambii accidentați) și cu internaționalii U18 Bordea (ținut rezervă) și Luncașu (folosit doar în primul mitan) reveniți recent de la Turneul Celor Patru Națiuni din Turcia, antrenorul FC Bacău, Costel Enache a apelat la următoarea distribuție: Anton- Burlacu, Cimbru, Forisz, Coajă- Chirilă, Cîrstean- Mitrică, Ursu (min. 63 R. Ciobanu), Luncașu (min. 46 Blaj)- A. Pavel. Runda viitoare, băcăuanii (locul 15 din 22, cu nouă puncte în cont), vor avea o misiune foarte dificilă, deplasându-se pe terenul liderei Corvinul Hunedoara, pentru ca pe 1 noiembrie, în etapa a 12-a, să primească vizita penultimei clasate, CSC Șelimbăr. Cum s-ar zice, altă mâncare de pește!

Rezultatele etapei a zecea : Politehnica Iași- CS Dinamo București 1-1, Metalul Buzău- CSC Dumbrăvița 5-1, AFC Câmpulung Muscel 2022- Olimpia Satu-Mare 3-0, Steaua București- CSC 1599 Șelimbăr 4-3, FC Bacău- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 0-2, Gloria Bistrița- Chindia Târgoviște 3-1, FC Voluntari- ASA Târgu-Mureș 3-3, CS Afumați- CSM Reșița 2-3, CS Tunari- Concordia Chiajna 1-1, Ceahlăul Piatra Neamț- Corvinul Hunedoara 2-3. Duminică, 19 octombrie, de la ora 11.00 se va juca ultimul meci al rundei, CSM Slatina- FC Bihor Oradea.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 octombrie, ora 11.00 : Concordia Chiajna- Metalul Buzău, CS Dinamo București- CS Tunari, CSM Reșița- Politehnica Iași, ASA Târgu-Mureș- CSM Slatina, Sepsi Sfântu-Gheorghe- Gloria Bistrița, Corvinul Hunedoara- FC Bacău, CSC Șelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamț, Olimpia Satru Mare- Steaua București, CSC Dumbrăvița- AFC Câmpulung Muscel. Duminică, 26 octombrie, ora 11.30 : FC Bihor- CS Afumați.

Clasament : 1) Corvinul Hunedoara 26p., 2) FC Bihor Oradea 22p., 3) Chindia Târgoviște 20p. (golaveraj 21-8), 4) ASA Târgu-Mureș 20p. (23-11), 5) Steaua București 20p. (19-15), 6) CSM Reșița 19p. (22-12), 7) FC Voluntari 19p. (13-9), 8) Sepsi Sfântu-Gheorghe 19p. (11-8), 9) Concordia Chiajna 17p., 10) Metralul Buzău 16p.,11) Politehnica Iași 15p., 12) CS Afumați 14p., 13) Ceahlăul Piatra Neamț 11p., 14) CSM Slatina 9p. (8-11), 15) FC Bacău 9p. (10-16), 16) Gloria Bistrița 9p. (10-18), 17) CS Dinamo București 8p., 18) CS Tunari 7p. (11-19), 19) CSC Dumbrăvița 7p. (15-24), 20) CSC Câmpulung Muscel 7p. (8-26), 21) CSC Șelimbăr 5p., 22) Olimpia Satu Mare 4p.