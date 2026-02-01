Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, victorie pe terenul Politehnicii Iași

Sâmbătă, băcăuanii s-au impus cu 3-2 în amicalul disputat în Copou, continuând serie reușitelor în jocurile-test din pauza competițională

Victorii pe linie în amicalele iernii pentru divizionara secundă FC Bacău. Patru la rând. După succesele obținute în precedentele teste susținute în compania unor formații de Liga 3 (4-0 cu „satelitul” FC Bacău 2, 5-1 cu Știința Miroslava și 3-0 cu ACS USV Iași), sâmbătă, „alb-roșii” și-au trecut în cont o nouă victorie, de data aceasta pe terenul colegei de eșalon, Politehnica Iași. Băcăuanii s-au impus în Copou cu scorul de 3-2 (1-0), golurile fiind realizate de Cîrstean (min. 23), Mitrică (70) și Lungu (76), respectiv Camara (52) și Ștefanovici (86).

Săptămâna aceasta, FC Bacău a anunțat o serie plecări (Denis Ganea, Alexandru Vodă, Florin Blaj și Marius Ursu), dar și aducerea unui portar româno- italian de 19 ani, Edoardo Alloj, venit de la ultima clasată din Serie C, Girone C, Giugliano și legitimat ultima dată, sub formă de împrumut, în liga a patra italiană, la Gravina.

Alloj, cu un parcurs la nivel juvenil în Academiile lui Torino și Juventus, se alătură astfel lui Patrick Petre și Romario Moise în ceea ce privește noutățile de lot cu care FC Bacău va ataca partea a doua a sezonului.

După 17 etape de campionat, echipa băcăuană ocupă locul 13 în clasamentul Ligii 2, urmând ca pe 21 februarie, în prima rundă programată în 2026 în sezonul regular, să evolueze pe terenul Metalului Buzău.