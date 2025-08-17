Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, victorie bum-bum la Tunari!

Inspirați de argintul viiu Aftanache, băcăuanii au obținut primele puncte în eșalonul secund, tranșând în favoarea lor duelul nou-promovatelor ca urmare a golurilor lui Cîrstean (min. 17) și Mitrică (32), respectiv Dragu (74). Adevărații „tunari” ai etapei au fost însă viitorii adversari ai Bacăului, cei de la Concordia Chiajna, care au spulberat-o pe Ceahlăul cu un neverosimil 8-0

Bum-bum! Alecu Aftanache furnizează praful de pulbere, iar Gabi Cîrstean și Paul Mitrică o fac pe tunarii (și-i…fac pe cei de la CS Tunari), aducând primele trei puncte în Liga 2 pentru FC Bacău. Duminică, FC Bacău s-a impus cu 2-1 pe terenul Tunariului, adjudecându-și într-o manieră mult mai categorică decât o arată scorul duelul nou-promovatelor.

După înfrângerile la limită cu CS Afumați, în deplasare (2-3) și cu Poli Iași, acasă (1-2), băcăuanii nu-și permiteau pași greșiți și în jocul din runda a treia, cu CS Tunari. Și, așa cum aminteam, succesul, deși obținut la limită, este unul fără dubii. În formula Anton- Bordea, Forisz, Cimbru, Coajă- R. Albu (min. 81 M. Ursu), I. Chirilă, Cîrstean (min. 69 Luncașu)- Mitrică, R. Ciobanu (min. 69 A. Pavel), Aftanache (min. 89 D. Ganea), oaspeții au dominat întâlnirea de pe stadionul „Arsenal”.

Argintul viu Alecu Aftanache a stat la baza ambelor goluri băcăuane. Mai întâi, în min. 17, a centrat precis, pe jos, de pe stânga, pentru reluarea cu latul, din 6 metri, a lui Gabi Cîrstean (aflat la al treilea gol în acest debut de campionat), pentru ca în min. 32, să „încarce” pentru „ghiulea” expediată sub transversală, de la 13 m lateral dreapta, de ex-ul Paul Mitrică. După cele două assist-uri, conu” Alecu a fost foarte aproape de a-și trece, la rândul său, numele pe lista marcatorilor.

Și încă printr-o fază de generic. În min.42, Aftanache a recuperat un balon în propria jumătate de teren, s-a năpustit spre poarta adversă driblând tot ce i-a ieșit în cale și, ajuns față în față cu portarul Moroz, l-a executat cu o „scăriță” de mare finețe, care s-a dovedit însă prea fină și în ceea ce privește forța execuției, motiv pentru care un fundaș al gazdelor a reușit să respingă balonul de pe linia porții! Tunariul nu a lăsat impresia că ar putea schimba soarta întâlnirii, chiar dacă în min, 74, la o minge aruncată în careul băcăuan, Dragu a înscris cu un șut din apropiere pentru 1-2. E adevărat, în min, 83, gazdele au mai înscris o dată, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Balanța a înclinat în favoarea băcăuanilor și a înclinat just, mai ales că FC Bacău putea pune victoria la adăpost în mai multe rânduri, cea mai clară situație de gol din repriza secundă fiind irosită în min. 79, de Andrei Pavel, al cărui șut, în urma unei combinații în viteză cu Daniele Luncașu, l-a „întins” pe Moroz, obligându-l să respingă în corner. Trupa lui Costel Enache reușește astfel să spargă, în sfârșit, gheața, părăsind zona inferioară a clasamentului.

O gură de oxigen înaintea jocului de runda viitoare, unul cu un grad de dificultate mult mai ridicat. Asta în condițiile în care sâmbătă, 23 august, la Ruși Ciutea va veni Concordia Chiajna antrenată de Nicolae Dică, autoarea celei mai clare victorii a sezonului: 8-0 cu Ceahlăul Piatra Neamț! Cine va face…bum-bum?

Rezultatele înregistrate până acum în etapa a treia : FC Bihor Oradea- CS Dumbrăvița 3-2, CSM Slatina- Metalul Buzău 2-3, CS Afumați- FC Voluntari 0-1, CSM Reșița- AFC Cmpulung Muscel 7-0, ASA Târgu-Mureș- Olimpia Satu-Mare 4-0, Chindia Târgoviște- CSC Șelimbăr 1599 3-1, CS Dinamo București- Steaua București 0-0, CS Tunari- FC Bacău 1-2, Concordia Chiajna- Ceahlăul Piatra Neamț 8-0. Luni, 18 august, de la 17.00 este programat jocul Sepsi OSK Sfântu-Gherorghe- Corvinul Hundoara, pentru ca runda să se încheie marți, 19 august, atunci când, de la ora 19.00 se va disputa confruntarea dintre Politehnica Iași- și Gloria Bistrița.

Programul etapei viitoare

Vineri, 22 august, ora 17.00 : CSC Șelimbăr 1599- Seăsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Sâmbătă, 23 august, ora 11.00 : Metalul Buzău- Corvinul Hunedoara, CSC Dumbrăvița- ASA Târgu-Mureș, AFC Cîmpulung Muscel- FC Bihor Oradea, Ceahlăul Piatra Neamț- CS Dinamo București, FC Bacău- Concordia Chiajna, Gloria Bistrița- CS Tunari, CSM Slatina- CS Afumați. Ora 12.00 : FC Voluntari- Politehnica Iași.

Duminică, 24 august, ora 12.00 : Olimpia Satu- Mare- Chindia Târgoviște.

Luni, 25 august, ora 17.00 : Steaua București- CSM Reșița.

Clasament Liga 2

1 CSM Reșița 3 3 0 0 12-0 9p.

2 FC Bihor Oradea 3 3 0 0 8-3 9p.

3 FC Voluntari 3 3 0 0 4-1 9p.

4 ASA Tg. Mureș 3 2 1 0 7-1 7p.

5 Steaua București 3 2 1 0 7-2 7p.

6 Concordia Chiajna 3 2 1 0 11-4 6p.

7 Chindia 3 1 1 1 4-3 4p.

8 Corvinul 3 2 0 1 11-4 6p.

9 CS Afumați 3 1 1 1 4-4 4p.

10 CS Dinamo 3 1 1 1 4-4 4p.

11 Metalul Buzău 3 1 1 1 4-4 4p.

12 Ceahlăul 3 1 1 1 2-9 4p.

13 Poli Iași 2 1 0 1 202 3p.

14 FC Bacău 3 1 0 2 5-6 3p.

15 CSC Dumbrăvița 3 1 0 2 5-7 3p.

16 Gloria Bistrița 2 0 2 0 1-1 2p.

17 Sepsi Sf. Gh. 2 0 2 0 1-1 2p.

18 CSM Slatina 3 0 1 2 2-4 1p.

19 CS Tunari 3 0 1 2 3-6 1p.

20 CSC Șelimbăr 3 0 0 3 2-7 0p.

21 Olimpia S. Mare 3 0 0 3 2-10 0p.

22 AFC Câmpulung 3 0 0 3 2-12 0p.

Dan Sion