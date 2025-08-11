Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, trei meciuri în mai puțin de cinci zile!

Maratonul fotbalistic al „alb-roșilor” începe marți, 12 august, de la ora 18.00, când Aftanache și compania vor întâlni, acasă, la Ruși Ciutea, pe Poli Iași, în epilogul etapei a doua de ligă secundă. Va continua joi, 14 august, de la 17.30, tot pe teren propriu, odată cu un alt derby al Moldovei: cel din Cupa României, cu Ceahlăul Piatra Neamț. Și se va încheia duminică, 17 august, la Tunari, unde, de la ora 11.00, va avea loc partida din runda a treia a campionatului

Săptămână cu adevărat de foc pentru divizionara secundă FC Bacău. Și nu e vorba doar de temperaturile incendiare anunțate de buletinul meteo. Programul stabilit de FRF e la fel de necruțător. Practic, băcăuanii sunt nevoiți să dispute trei meciuri oficiale în mai puțin de cinci zile! Un adevărat maraton fotbalistic. Un maraton care va debuta marți, 12 august, de la ora 18.00, la Ruși Ciutea, gazda derby-ului de Moldova dintre FC Bacău și Politehnica Iași ce va trage cortina peste etapa a doua din Liga 2.

Două zile mai târziu, joi, 14 august, dar de la ora 17.30, FC Bacău va juca tot acasă, în etapa a treia a Cupei României contra Ceahlăului Piatra Neamț. Altfel spus, un nou derby al Moldovei, pe care trupa lui Costel Enache îl va aborda la nici 48 de ore după confruntarea cu ieșenii. Iar duminică, 17 august, de la ora 11.00, băcăuanii se vor afla din nou pe teren. De data aceasta în deplasare, împotriva celor de la CS Tunari, în runda a treia a campionatului. Interesant este că, inițial, jocul CS Tunari- FC Bacău era programat sâmbătă, 16 august, de la ora 11.00, la fel ca și partida Concordia Chiajna- Ceahlăul. Având însă în vedere faptul că atât FC Bacău, cât și Ceahlăul se vor afla față în față joi, în Cupă, Federația a decis să amâne cu 24 de ore jocurile pe care băcăuanii și nemțenii le vor susține în etapa a treia din Liga 2.

Chiar și așa, programul FC Bacău rămâne unul infernal. Asta nu-i împiedică însă pe băcăuani să se concentreze la maximum pentru partida de marți, cu Poli Iași, prima din acest autentic maraton, dar și prima în sens absolut pe teren propriu în Liga 2 pentru „alb-roșii”. Pentru acest debut, gazdele au extins la 1500 de locuri capacitatea arenei din Ruși Ciutea, interesul publicului băcăuan pentru derby-ul cu Poli Iași anunțând un posibil sold-out.

Băcăuanii vin după înfrângerea cu 2-3 suferită în prima etapă, la Afumați, dar nici ieșenii nu au avut un start ok, în condițiile în care au fost învinși acasă, marțea trecută, de Ceahlăul. Prin urmare, un duel între două echipe rănite, în care plusul de experiență și de valoare al oaspeților ar putea fi contracarat de entuziasmul la nivel de echipă și de tribune al gazdelor, acestea din urmă având de partea lor și terenul, unul cu suprafață sintetică.

Rezultatele înregistrate până acum în etapa a doua din Liga 2

Olimpia Satu Mare- FC Bihor Oradea 1-4, Steaua București- Concirdia Chiajna 4-1, CSC 1599 Șelimbăr-ASA Târgu-Mureș 1-3, CSC Dumbrăvița- CSM Reșița 1-3, AFC Câmpulung Muscel 2022- CS Dinamo București 2-3, Ceahlăul Piatra Neamț- CS Tunari 1-1, Gloria Bistrița- CS Afumați 1-1, FC Voluntari- CSM Slatina 1-0, Metalul Buzău- Sepsi Sfântu-Gheorghe 0-0, Corvinul Hunedoara- Chindia Târgoviște 1-1. Runda are ca epilog jocul FC Bacău- Politehnica Iași, programat marți, 12 august, de la ora 18.00

Clasament

1 Steaua București 2 2 0 0 7-2 6p.

2 FC Bihor Oradea 2 2 0 0 5-1 6p.

3 CSM Reșila 2 2 0 0 5-2 6p.

4 FC Voluntari 2 2 0 0 3-1 6p.

5 ASA Târgu-Mureș 2 1 1 0 3-1 4p.

6 CS Afumați 2 1 1 0 4-3 4p

7 Ceahăul P. Neamț 2 1 1 0 2-1 4p.

8 Corvinul 2 1 1 0 1-0 4p.

9 Dinamo București 2 1 0 1 4-4 3p.

10 CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 3-4 3p.

11 Concordia 2 1 0 1 3-4 3p.

12 Gloria Bistrița 2 0 2 0 1-1 2p.

13 Sepsi Sf. Gh. 2 0 2 0 1-1 2p.

14 Chindia 2 0 1 1 1-2 1p.

15 Metalul Buzău 2 0 1 1 1-2 1p.

16 CSM Slatina 2 0 1 1 0-1 1p.

17 CS Tunari 2 0 1 1 2-4 1p.

18 FC Bacău 1 0 0 1 2-3 0p.

19 Poli Iași 1 0 0 1 0-1 0p.

20 AFC Câmpulung 2 0 0 2 2-5 0p.

21 CSC Șelimbăr 2 0 0 2 1-4 0p.

22 Olimpia S. Mare 2 0 0 2 2-6 0p.

Programul etapei a treia

Vineri, 15 august, ora 11.00 : FC Bihor Oradea- CSC Dumbrăvița.

Sâmbătă, 16 august, ora 11.00 : CSM Slatina- Metalul Buzău, CS Afumați- FC Voluntari, CSM Reșița- AFC Câmpulung Muscel 2022, ASA Târgu-Mureș- Olimpia Satu Mare, Chindia Târgoviște- CSC 1599 Șelimbăr, CS Dinamo București- Steaua București.

Duminică, 17 august, ora 11.00 : CS Tunari- FC Bacău, Concordia Chiajna- Ceahlăul Piatra Neamț.

Luni, 18 august, ora 17.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe- Corvinul Hunedoara.

Marți, 19 august, ora 19.00 : Politehnica Iași- Gloria Bistrița.