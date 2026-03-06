Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, super-victorie la Voluntari: 2-1!

Învingând, chiar pe stadionul „Anghel Iordănescu”, echipa de pe locul al treilea grație golurilor de generic înscrise de Romario Moise (min. 43) și Andrei Pavel (min. 55), „alb-roșii” au ajuns la al nouălea rezultat pozitiv consecutiv

FC Bacău este de neoprit. De neînvins. Și, evident, de admirat. Vineri, în deschiderea etapei 20, penultima din sezonul regular al Ligii 2, „alb-roșii” s-au impus cu 2-1 pe terenul celei de-a treia clasate, FC Voluntari, prelungind la nouă seria rezultatelor utile și bifând a treia victorie externă la rând. Reușita de pe stadionul „Anghel Iordănescu” depăsește însă și succesul cu 5-1 de la Piatra Neamț, contra Ceahlăului, din finalul lui 2025 și victoria obținută în infernul alb de la Buzău, în fața Metalului, din primul joc oficial al lui 2026.

La Voluntari, băcăuanii nu au dat nicio șansă gazdelor, care porneau cu statutul de mari favorite. În formula L. Anton- M. Bordea, Cimbru, Juric, Coajă- R. Albu (min. 69 I. Chirilă), R. Moise (min. 90+1 Oasenegre), G. Cîrstean- Luncașu (min. 75 P. Petre), A. Pavel (min. 69 R. Ciobanu), Mitrică (min. 46 Aftanache), „alb-roșii” au prestat un joc de mare calitate, bazat pe o defensivă precisă ca un ceas elvețian și cu contraatacuri tăioase precum un șiș marocan. De altfel, ocazia din minutul 3 a lui Cîrstean, care a finalizat cu un șut puternic dar pe lângă poartă centrarea neobositului Mario Bordea a anunțat că formația băcăuană e pusă pe fapte mari.

Și că nimic nu o poate opri. Nici măcar golul de 1-0, căzut cam de nicăieri, înscris de Petculescu în min. 31 cu un șut frumos, trimis din afara careului. Șarjele lui Mario Bordea și Daniele Luncașu, devierile subtile ale lui Andrei Pavel și chiar reluările imprecise ale lui Cîrstean au întărit ideea că, deși are în față a doua apărare a campionatului, FC Bacău va găsi, mai devreme sau mai târziu, drumul spre gol. Și –de ce nu?- spre goluri. Iar golurile au căzut.

Unul mai frumos decât celălalt. Unul târziu, spre finalul primei părți, iar celălalt devreme, în debutul mitanului secund. Cu două minute înainte de pauză a venit reușita de 1-1 semnată de Romario Moise cu o execuție demnă de prenumele mijlocașului băcăuan. O acțiune pornită de la Luncașu, în partea dreaptă, a traversat rapid terenul, dezechilibrându-i pe ilfoveni, iar centrarea foarte bună de pe stânga a lui Coajă a ajuns la Moise, permițând jucătorului care câștiga titlul de campion al României în urmă cu zece ani să trimită balonul cu piciorul stâng, din vole, fulgerător, sub transversală.

Golul de 1-2 a căzut în min. 55. Și a fost anunțat mai întâi de șutul nou-intratului Aftanache (bine servit de Pavel), care l-a făcut pe Chioveanu să respingă cu piciorul, ca la handbal în min, 46, iar apoi de reluarea surprinzătoare, dar lipsită de precizie a lui Albu, de la marginea careului, în min. 48. Ce-i drept, în min. 53, la un corner executat de pe Haită, de pe dreapta, „bomba” expediată mult peste poartă de Gîț, de la aproximativ șapte metri a dat fiori oaspeților, însă aceasta a fost singura fază mai de Doamne-ajută a gazdelor în repriza secundă pe stadionul unde stă scris cu litere mari cât salcâmii: „Nimic fără Dumnezeu”.

Iar Dumnezeu a dat în minutul 55 gândul cel bun lui Gabi Cîrstean, care a blocat o degajare adversă la mijlocul terenului și, o dată intrat în posesia balonul, a făcut o cursă pe stânga în genul extremelor de pe timpuri. Ajuns la linia de fund, „decarul” Bacăului a „tăiat” careul și a centrat pe jos la marea artă lui Andrei Pavel, care s-a aruncat ca în groapa cu nisip, agățând balonul și deviindu-l, fără șanse pentru Chioveanu, la colțul lung: 1-2. Meciul, unul peste nivelul Ligii 2- și chiar peste multe văzute în așa-zisa Superligă- a continuat să aibă un ritm alert până la final, vioara întâi fiind tot oaspeții. Rând pe rând, Alecu Aftanache, Robert Ciobanu și Patrick Petre au fost foarte aproape de a face ca scorul să fie mult mai apropiat de realitatea din teren.

Iar realitatea este că FC Bacău a fost de neoprit și la Voluntari. Obținând o victorie pe cât de mare și frumoasă, pe atât de meritată. Sâmbăta viitoare, pe 14 martie, de la ora 11.00, băcăuanii, care au urcat temporar pe locul 9 vor întâlni, la Ruși Ciutea, pe CSM Slatina, în ultima etapă a sezonului regular. Seria pozitivă trebuie să continue. Neapărat cu un succes. Cu încă un succes. Hai Bacăul!