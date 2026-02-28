Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, stopată de Gloria Bistrița

„Alb-roșii” au pus punct seriei de victorii, remizând acasă, 1-1 (1-1), în compania ardelenilor

FC Bacău își continuă suita rezultatelor utile consecutive în Liga 2, dar pune punct seriei de victorii. Sâmbătă, pe un frig pătrunzător, așa, ca în ultima zi de iarnă, băcăuanii, care veneau după trei succese la rând, au remizat, 1-1 (1-1), pe teren propriu, în compania Gloriei Bistrița.

Un rezultat echitabil în condițiile în care cele două echipe și-au împărțit perioadele de dominare.

Primul mitan a scos în evidență gruparea oaspete, mult mai cursivă în joc, pentru ca în partea secundă, la timonă să treacă gazdele, fără să-și creeze însă ocazii clare de a marca. În ceea ce privește golurile, ambele au fost opera stoperilor bistrițeni, care au făcut și… desfăcut.

În minutul 6, fostul jucător al Aerostarului, Stejărel Vișinar a adus-o pe Gloria în avantaj, reluând din apropiere, la colțul scurt, o centrare din corner de pe partea stângă, pentru ca înainte cu trei minute de pauză, celălalt fundaș central al oaspeților, Iurasciuc, să înscrie un autogol, restabilind astfel, egalitatea pe tabelă.

Egalitate conservată de intervențiile avute pe final de primă repriză de cei doi portari, Greab și Anton, dar și de lipsa de luciditate pe faza de finalizare manifestată de cele două formații în repriza a doua.

În formula Anton- Bordea, Forisz (min. 46 Juric), Cimbru, Coajă- P. Petre (min. 61 Luncașu), I. Chirilă (min. 61 Albu), Cîrstean- Mitrică (min. 61 A. Pavel), R. Ciobanu (min. 78 A. Niță), Aftanache, FC Bacău ajunge la opt meciuri la rând fără înfrângere în campionat, dar, ca urmare a acestei remize, coboară o poziție în clasament, ocupând locul 12, cu 27 de puncte.

Gloria Bistrița, care înșirase, la rândul său, trei victorii în ultimele trei runde, face, de asemenea, un pas în spate în clasament, ajungând pe locul 16, cu 20 de puncte.

Etapa viitoare, programată sâmbătă, 7 martie, FC Bacău va juca, de la ora 11.00, la Voluntari (meci transmis la TV), pentru ca în runda 21, ultima din sezonul regular, „alb-roșii” să revină la Ruși Ciutea pentru jocul cu CSM Slatina.