Fotbal/ Liga 2: FC Bacău riscă să piardă la masa verde meciul cu Șelimbăr!

Încheiată cu o remiză, 1-1, partida de sâmbătă, dintre FC Bacău și CSC Șelimbăr are toate șansele să fie câștigată la comisii de oaspeți, ca urmare a gafei făcute de băcăuani care au utilizat un fotbalist, Marius Ursu, ce nu figura pe foaia de joc

Noiembrie a început cum nu se poate mai prost pentru FC Bacău. „Alb-roșii” au remizat, 1-1, sâmbătă, pe teren propriu, cu CSC Șelimbăr. Gazdele au condus cu 1-0 ca urmare a golului spectaculos înscris în min. 7 de reintratul Aftanache, pentru ca în partea secundă, cu complicitatea eliminării lui Cimbru (două „galbene” în minutul 61) să se vadă egalate cu 19 minute înainte de final, ca urmare a loviturii de cap a lui Jurj.

Rezultatul e prost, fără îndoială, mai ales că a fost înregistrat în compania unei adversare cu care „alb-roșii” se luptă pentru permanența în Liga 2. Dar acest egal nu e nici pe departe cel mai rău lucru! Dacă pe teren echipa antrenată de Costel Enache a cedat două puncte, la masa verde riscă să le piardă pe toate trei.

După meci, conducerea Șelimbărului a anunțat că va contesta rezultatul și va solicita victoria la comisii, cu scorul de 3-0. Motivul? Gafa băcăuanilor, care au utilizat un jucător, Marius Ursu, ce nu era trecut pe foaia de joc! Având în vedere că Ursu a fost introdus pe teren de antrenorul Enache în minutul 81, în locul lui Mitrică, putem vorbi de o dublă gafă. Și anume că, după ce au uitat să-l treacă pe foaie pe Ursu, nimeni din cei aflați în staff-ul tehnic al FC Bacău nu a sesizat eroarea pentru a se evita astfel trimiterea jucătorului pe teren.

„Nici nu știu ce aș mai putea comenta. Nu e admisibil. Vorbim de o neatenție- pentru a folosi un termen blând- care ne costă munca și eforturile depuse ani de-a rândul”, a comentat, pentru „Deșteptarea”, președintele FC Bacău, Cristi Ciocoiu, care, înainte de partida de acasă, cu CSC Șelimbăr, din runda 12,, declara:

„Suntem obligați să câștigăm acest joc, chiar dacă el se poate dovedi mai dificil decât pare la prima vedere. Ținând cont de programul din următoarea perioadă (meciuri cu Olimpia, la Satu Mare, cu CSC Dumbrăvița, la Ruși Ciutea și cu AFC Câmpulung Muscel, în deplasare), avem posibilitatea să adunăm un număr important de puncte, începând cu cele trei contra Șelimbărului”.

Prin urmare, o partidă care trebuia să o relanseze pe FC Bacău (locul 16, cu zece puncte, contabilizând și remiza cu Șelimbăr), s-a transformat într-una care a complicat- și nu puțin- situația echipei lui Enache. La nivel de clasament, dar și de imagine.