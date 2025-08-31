Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, remiză de luptă pe terenul lui CS Dinamo, în duelul nou-promovatelor

Duminică, la Buftea, contra unui adversar modest, băcăuanii au încheiat la egalitate, 1-1 în jocul din runda a cincea a campionatului. Golul înscris în minutul 83 de neobositul Aftanache a salvat un punct într-un meci în care defensiva echipei antrenate de Costel Enache a clacat din nou

O veste bună și mai multe rele pentru FC Bacău. Vestea bună: băcăuanii au obținut al treilea rezultat util în campionatul Ligii 2, remizând duminică, 1-1, la Buftea, în duelul nou-promovatelor cu CS Dinamo București din etapa a cincea. Veștile rele? În primul rând, Bacăul a trebuit să dea serios din coate pentru a obține acest punct, materializat grație golului din min. 83 al lui Aftanache.

În al doilea rând, trupa lui Costel Enache a avut duminică în față un adversar modest, ce a decontat prin lipsă de prospețime deplasarea lungă (în materie de kilometri) și complicată (123 de minute de joc pentru a se impune in-extremis contra unei divizionare C), de la mijlocul acestei săptămâni, din Cupă, de la Timișoara. Și totuși, contra unei echipe cu limite evidente, FC Bacău a avut o evoluție opacă, pigmentată cu multă crispare și puține realizări.

Mai mult- și asta e o altă veste proastă- defensiva băcăuană a clacat din nou, oferind pe tavă golul prin care dinamoviștii lui Florin Bratu au deschis scorul în min. 39. Sigur, până la urmă, punctul obținut în deplasare rămâne. Și face bine la clasament. Asta nu înseamnă însă că celelalte dureri de cap dispar. La Buftea, pentru a cincea oară în cinci etape, Enache a mizat pe aceeași formulă de echipă: Anton- Bordea, Forisz, Coajă, Cimbru- Albu, Chirilă, Cîrstean- Mitrică, R. Ciobanu, Aftanache. Pe de o parte, o pledoarie pentru omogenitate.

Pe de altă parte, un semn că antrenorul nu vede alte soluții viabile la nivel de prim „11”. Având de partea sa și vântul (un aliat prețios, dar nefructificat de oaspeți în prima repriză), FC Bacău a început avântat, colecționând lovituri libere și cornere care au creat ceva panică în careul advers, fără a lăsa însă urmări și pe tabelă. Și totuși, tabela s-a modificat până la pauză. În favoarea lui CS Dinamo.

Contrar cursului jocului, dar în perfectă concordanță cu vulnerabilitatea defensivei băcăuane, în special în axul central. În min. 39, la o minge lungă, ce părea inițial fără viitor, insistența gazdelor a permis lui Krychenko să atace pe zonă centrală, trecând cu ușurință de Forisz și înscriind cu un șut care a învins opoziția lui Anton și a sfârșit în plasă după ce a lovit în prealabil bara.

Băcăuanii au revenit în ofensivă pe final de repriză, dar lipsa unui atacant de careu eficient a ieșit din nou la iveală, Robert Ciobanu fiind blocat realtiv facil. La pauză, Enache a făcut trei mutări, scoțându-i pe Forisz, Chirilă și Ciobanu și aruncându-i în teren pe D. Ganea, M. Ursu și A. Pavel. Partida a continuat ca una de luptă, cu puține faze de fotbal de calitate.

La una dintre acestea, survenită în min. 67, Mitrică a preluat elegant, dar șutul său a lovit bara. Un minut mai târziu Mitrică a fost înlocuit de Andreas Niță, iar în min.82 Albu a cedat locul lui Daniele Luncașu. Interesant este că tocmai Niță și Luncașu și-au adus contribuția la golul de 1-1 semnat de Alecu Aftanache în min. 83. Niță a executat o lovitură liberă de pe dreapta- un corner ceva mai scurt- centrând un balon care a fost degajat de apărarea bucureșteană până la Aftanache, iar acesta și-a încununat prestația bună cu un șut ce a sfârșit în poartă după ce a „șters” spinarea lui Luncașu.

Pe final, fiecare echipă putea da lovitură, însă, mai întâi, Cocoș și Mălăele nu au profitat de o degajare greșită a lui Anton pentru ca în cel de-al treilea minut al prelungirilor, Luncașu să rateze incredibil, din șase metri (șut peste), excelenta centrare a neobositului Aftanache. Până pe 13 septembrie, campionatul se va întrerupe. Iar asta e o altă veste bună pentru FC Bacău, care-și va putea recupera suflul și- cine știe?- poate chiar completa lotul cu un stoper și un atacant central.

Rezultatele etapei a cincea: CS Afumați- Metalul Buzău 0-2, Politehnica Iași- CSM Slatina 1-1, CS Tunari- FC Voluntari 2-1, Concordia Chiajna- Gloria Bistriț 2-0a, CSM Reșița- Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu-Mureș- AFC Câmplung Muscel 2002 3-0, FC Bihor Oradea- Steaua București 4-2, Sepsi Sfântu-Gheorghe- Olimpia Satu Mare 1-0, Corvinul Hunedoara- CSC 1599 Șelimbăr 3-2, CS Dinamo București- FC Bacău 1-1. Ultimul meci al rundei se va disputa marți, 2 septembrie, de la ora 19.30, între Chindia Târgoviște- CSC Dumbrăvița.

Programul etapei viitoare (13 septembrie): Metalul Buzău- CSC 1599 Șelimbăr, Olimpia Satu Mare- Corvinul Hunedoara, CSC Dumbrăvița- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe, AFC Cîmpulung Muscel 2-22- Chindia Târgoviște, Steaua București- ASA Târgu-Mureș, Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bihor Oradea, FC Bacău- CSM Reșița, Gloria Bistrița- CS Dinamo București, FC Voluntari- Concordia Chiajna, CSM Slatina- CS Tunari, CS Afumați- Politehnica Iași.

Clasament

1 ASA Târgu-Mureș 5 4 1 0 13-3 13p.

2 Corvinul 5 4 1 0 7-2 13p.

3 FC Bihor Oradea 5 4 0 1 13-7 12p.

4 Concordia 5 3 1 1 14-5 10p.

5 Steaua București 5 3 1 1 11-7 10p.

6 FC Voluntari 5 3 1 1 5-3 10p.

7 Ceahlăul P. Nt. 5 3 1 1 7-9 10p.

8 CSM Reșița 5 3 0 2 13-6 7p.

9 Poli Iași 5 2 2 1 6-3 8p.

10 Sepsi OSK 5 2 2 1 4-3 8p.

11 Chindia 4 2 1 1 8-5 7p.

12 Metalul Buzău 5 2 1 2 6-5 7p.

13 CS Afumați 5 2 1 2 6-6 7p.

14 FC Bacău 5 1 2 2 7-8 5p.

15 CS Tunari 5 1 2 2 7-9 5p.

16 CS Dinamo 5 1 2 2 5-8 5p.

17 CSC Dumbrăvița 4 1 0 3 7-10 3p.

18 Gloria Bistrița 5 0 3 2 3-8 3p.

19 AFC Cîmpulung 5 1 0 4 4-16 3p.

20 CSM Slatina 5 0 2 3 3-7 2p.

21 CSC Șelimbăr 5 0 0 5 4-12 0p.

22 Olimpia S.Mare 5 0 0 5 5-15 0p.