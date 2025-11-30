Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, remiză albă la Câmpulung, iar FC Bacău 2 îl…demite pe Dorin Goian

Divizionara secundă FC Bacău a ajuns la al patrulea rezultat util consecutiv în campionat. După egalul cu Șelimbărul și victoriile cu 1-0 în fața Olimpiei Satu Mare și a Dumbrăviței, sâmbătă, în etapa 15, băcăuanii au remizat, 0-0, pe terenul unei alte contracandidate la evitarea retrogradării, AFC Câmpulung Muscel. Întrebarea „un punct câștigat sau două pierdute?” își va găsi răspunsul ulterior.

Deocamdată, grație acestei remize albe, FC Bacău și-a securizat locul 13 în clasament, cu 17 puncte, la cinci lungimi distanță de zona minată. În meciul de la Câmpulung Muscel, oaspeții au început în formula Anton- Burlacu, Juric, Forisz, Coajă- Cîrstean, I. Chirilă, Aftanache- Luncașu, A. Pavel, R. Ciobanu, pe parcurs mai intrând Niță și Blaj.

Etapa viitoare, sâmbătă, 6 decembrie, la Ruși Ciutea, „alb-roșii” vor primi vizita Stelei (victorioasă cu 3-0 contra Ceahlăului runda aceasta), pentru ca în ultima confruntare programată în 2025 în sezonul regular, FC Bacău să se deplaseze la Piatra Neamț pe data de 13 decembrie.

În altă ordine de idei, vineri, în uvertura etapei 15 din Liga 3, „lanterna roșie”, FC Bacău 2 a reușit o adevărată surpriză, surclasând pe teren propriu, cu 3-0, vicelidera Seriei 1, Cetatea 1932 Suceava.

Gabi Păun a reușit să deschidă scorul cu trei minute înainte de pauză, pentru ca în mitanul secund, Bogdan Ribiță (min. 51) și Cristi Perniu (56), să rotunjească avantajul „satelitului” băcăuan care, în precedentele 14 runde nu reușise să strângă decât trei puncte. În urma eșecului suferit în fața celor de la FC Bacău 2, Dorin Goian și-a dat demisia din funcția de antrenor al Cetății Suceava.