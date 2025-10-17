Fotbal/ Liga 2: FC Bacău primește vizita lui Sepsi OSK

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11.00, echipa antrenată de Costel Enache va întâlni fosta prim-divizionară în etapa a zecea

După pauza de weekendul trecut, Liga 2 își reintră în drepturi, programând etapa a zecea. În cadrul acestei runde, sâmbătă, de la ora 11.00, FC Bacău va primi vizita celor de la Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Gazdele speră să reediteze prestația solidă, încununată cu o victorie clară, cu 3-0, de la ultimul joc de acasă, cu ASA Târgu-Mureș și, totodată, să facă uitată corecția zdravănă din cadrul etapei a noua, când a cedat cu 0-4 la Târgoviște.

De partea cealaltă, după un start de sezon ezitant, Sepsi și-a reintrat în ritm, acumulând nu mai puțin de 15 puncte din 18 posibile în ultimele șase runde. Prin urmare, arena de la Ruși Ciutea anunță un joc interesant, între o formație care-și trage seva din propriul teren (sintetic) și o grupare care în ultimele șase etape a făcut un singur pas fals, în fieful Stelei.

În altă ordine de idei, să notăm că băcăuanii au dat doi jucători lotului național Under 18 care a încheiat săptămâna aceasta Turneul Celor Patru Națiuni din Turcia: fundașul Mario Bordea și atacantul Daniele Luncașu. „Tricolorii” antrenați de Ion Marin au contabilizat în Turcia două remize, 0-0, cu selecționata similară a țării gazdă, și 2-2 cu Portugalia U18 (test în care golul României a fost înscris de Luncașu) și o înfrângere la limită, 2-3 cu naționala Spaniei.

Prezența celor doi băcăuani sub tricolor reprezintă o nouă dovadă că FC Bacău are nu numai prezent, ci și viitor. Iar viitorul ar suna și mai bine cu o victorie contra lui Sepsi în etapa de sâmbătă. Misiune dificilă, e adevărat, dar posibilă în condițiile în care, cu două excepții (la Oradea și Târgoviște), „alb-roșii” antrenați de Costel Enache au demonstrat că pot ține pasul cu orice adversar din Liga 2.

Programul etapei a zecea/ vineri, 17 octombrie, ora 17.30 : Politehnica Iași- CS Dinamo București. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung Muscel 2022- Olimpia Satu-Mare, Steaua București- CSC 1599 Șelimbăr, FC Bacău- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe, Gloria Bistrița- Chindia Târgoviște, FC Voluntari- ASA Târgu-Mureș, CS Afumați- CSM Reșița, CS Tunari- Concordia Chiajna. Ora 12.30 : Ceahlăul Piatra Neamț- Corvinul Hunedoara. Duminică, 19 octombrie, ora 11.00 : CSM Slatina- FC Bihor Oradea.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara 9 7 2 0 15-5 23p.

2 FC Bihor Oradea 9 7 1 1 22-9 22p.

3 Chindia Târgoviște 9 6 2 1 20-5 20p.

4 ASA Tg. Mureș 9 6 1 2 20-8 19p.

5 FC Voluntari 9 5 3 1 10-6 18p.

6 Steaua București 9 5 2 1 15-12 17p.

7 Concordia Chiajna 9 5 1 3 19-9 16p.

8 CSM Reșița 9 5 1 3 19-10 16p.

9 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 9 5 1 3 9-8 16p.

10 CS Afumați 9 4 2 3 11-8 14p.

11 Politehnica Iași 9 4 2 3 10-8 14p.

12 Metalul Buzău 9 4 1 4 12-10 13p.

13 Ceahlăul P. Neamț 9 3 2 4 7-16 11p.

14 CSM Slatina 9 2 3 4 8-11 9p.

15 FC Bacău 9 2 3 4 10-14 9p.

16 CSC Dumbrăvița 9 2 1 6 14-19 7p.

17 CS Dinamo București 9 1 4 4 6-12 7p.

18 CS Tunari 9 1 3 5 10-18 6p.

19 Gloria Bistrița 9 1 3 5 7-17 6p.

20 CSC 1599 Șelimbăr 9 1 2 6 11-15 5p.

21 Olimpia Satu-Mare 9 1 1 7 9-24 4p.

22 AFC Câmpulung Muscel 9 1 1 7 5-25 4p.