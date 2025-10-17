vineri, 17 octombrie 2025
Sport

Fotbal/ Liga 2: FC Bacău primește vizita lui Sepsi OSK

Dan Sion

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11.00, echipa antrenată de Costel Enache va întâlni fosta prim-divizionară în etapa a zecea

După pauza de weekendul trecut, Liga 2 își reintră în drepturi, programând etapa a zecea. În cadrul acestei runde, sâmbătă, de la ora 11.00, FC Bacău va primi vizita celor de la Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Gazdele speră să reediteze prestația solidă, încununată cu o victorie clară, cu 3-0, de la ultimul joc de acasă, cu ASA Târgu-Mureș și, totodată, să facă uitată corecția zdravănă din cadrul etapei a noua, când a cedat cu 0-4 la Târgoviște.

De partea cealaltă, după un start de sezon ezitant, Sepsi și-a reintrat în ritm, acumulând nu mai puțin de 15 puncte din 18 posibile în ultimele șase runde. Prin urmare, arena de la Ruși Ciutea anunță un joc interesant, între o formație care-și trage seva din propriul teren (sintetic) și o grupare care în ultimele șase etape a făcut un singur pas fals, în fieful Stelei.

În altă ordine de idei, să notăm că băcăuanii au dat doi jucători lotului național Under 18 care a încheiat săptămâna aceasta Turneul Celor Patru Națiuni din Turcia: fundașul Mario Bordea și atacantul Daniele Luncașu. „Tricolorii” antrenați de Ion Marin au contabilizat în Turcia două remize, 0-0, cu selecționata similară a țării gazdă, și 2-2 cu Portugalia U18 (test în care golul României a fost înscris de Luncașu) și o înfrângere la limită, 2-3 cu naționala Spaniei.

Prezența celor doi băcăuani sub tricolor reprezintă o nouă dovadă că FC Bacău are nu numai prezent, ci și viitor. Iar viitorul ar suna și mai bine cu o victorie contra lui Sepsi în etapa de sâmbătă. Misiune dificilă, e adevărat, dar posibilă în condițiile în care, cu două excepții (la Oradea și Târgoviște), „alb-roșii” antrenați de Costel Enache au demonstrat că pot ține pasul cu orice adversar din Liga 2.

Programul etapei a zecea/ vineri, 17 octombrie, ora 17.30: Politehnica Iași- CS Dinamo București. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 11.00: Metalul Buzău- CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung Muscel 2022- Olimpia Satu-Mare, Steaua București- CSC 1599 Șelimbăr, FC Bacău- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe, Gloria Bistrița- Chindia Târgoviște, FC Voluntari- ASA Târgu-Mureș, CS Afumați- CSM Reșița, CS Tunari- Concordia Chiajna. Ora 12.30: Ceahlăul Piatra Neamț- Corvinul Hunedoara. Duminică, 19 octombrie, ora 11.00: CSM Slatina- FC Bihor Oradea.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara              9              7              2              0              15-5              23p.

2 FC Bihor Oradea                            9              7              1              1              22-9              22p.

3 Chindia Târgoviște              9              6              2              1              20-5              20p.

4 ASA Tg. Mureș                            9              6              1              2              20-8              19p.

5 FC Voluntari                            9              5              3              1              10-6              18p.

6 Steaua București                            9              5              2              1              15-12              17p.

7 Concordia Chiajna                            9              5              1              3              19-9              16p.

8 CSM Reșița                                          9              5              1              3              19-10              16p.

9 Sepsi OSK Sf. Gheorghe              9              5              1              3              9-8              16p.

10 CS Afumați                            9              4              2              3              11-8              14p.

11 Politehnica Iași                            9              4              2              3              10-8              14p.

12 Metalul Buzău                            9              4              1              4              12-10              13p.

13 Ceahlăul P. Neamț              9              3              2              4              7-16              11p.

14 CSM Slatina                            9              2              3              4              8-11              9p.

15 FC Bacău                                          9              2              3              4              10-14              9p.

16 CSC Dumbrăvița                            9              2              1              6              14-19              7p.

17 CS Dinamo București              9              1              4              4              6-12              7p.

18 CS Tunari                                          9              1              3              5              10-18              6p.

19 Gloria Bistrița                            9              1              3              5              7-17              6p.

20 CSC 1599 Șelimbăr              9              1              2              6              11-15              5p.

21 Olimpia Satu-Mare              9              1              1              7              9-24              4p.

22 AFC Câmpulung Muscel              9              1              1              7              5-25              4p.

