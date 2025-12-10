Fotbal/ Liga 2: FC Bacău pregătește ultimul meci al anului: derby-ul cu Ceahlăul

Băcăuanii vor încheia conturile cu 2025, sâmbătă, 13 decembrie, la Piatra Neamț, unde speră să fie însoțiți de un număr cât mai mare de suporteri, cărora le va asigura transport și acces pe stadion cu titlu gratuit

La o săptămână după splendida victorie contra Stelei (3-2), divizionara secundă FC Bacău va bifa un alt meci cu o încărcătură aparte: cel contra Ceahlăului. Programat sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 11.00, în etapa 17 a Ligii 2, derby-ul moldav de la Piatra Neamț găsește cele două echipe aflate relativ aproape și în clasament.

Astfel, gazdele de la Ceahlăul ocupă locul 15, cu 16 puncte, în timp ce FC Bacău este două poziții mai sus, cu un total de 20 de puncte. Având în vedere această situație și ținând cont că etapa din acest weekend va fi ultima a anului, campionatul urmând să se reia pe 21 februarie 2026, cu runda 18 a sezonului regular, indiferent de rezultatul de la Piatra Neamț, FC Bacău va rămâne peste Ceahlăul în clasament până anul viitor.

Ținând cont de încărcătură (inclusiv emoțională) a acestui derby și din dorința de a încheia 2025 cu un rezultat pozitiv, FC Bacău speră să aibă alături un număr cât mai mare de suporteri la partida de sâmbătă.

Motiv pentru care, gruparea „alb-roșie” va pune la dispoziție fanilor interesați mijloace de transport, atât deplasarea, cât și accesul la meci în sectorul alocat suporterilor FC Bacău fiind gratuite. Plecarea spre Piatra Neamț se va face sâmbătă dimineața, la ora 9.00, din parcarea stadionului „Municipal”.

Etapa 17, ultima din 2025 va debuta vineri, 12 decembrie, de la ora 17.30, cu partida Sepsi Sfântu-Gheorghe- Concordia Chiajna, va continua sâmbătă, cu un calup de nouă confruntări (inclusiv derby-ul Ceahlăul- FC Bacău) și se va încheia duminică, 14 decembrie, atunci când, cu începere de la ora 11.00, este programată întâlnirea dintre FC Bihor și Metalul Buzău.

Programul complet al etapei 17, ultima din 2025

Vineri, 12 decembrie, ora 17.30 : Sepsi Sfântu-Gheorghe – Concordia Chiajna.

Sâmbătă, 13 decembrie, ora 11.00 : Chindia Târgoviște- CS Dinamo București, Corvinul Hunedoara- CS Tunari, CSC Șelimbăr- Politehnica Iași, Olimpia Satu Mare- CS Afumați, CSC Dumbrăvița- CSM Slatina, AFC Câmpulung Muscel- FC Voluntari, Steaua București- Gloria Bistrița, Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bacău. Ora 12.30 : ASA Târgu-Mureș- CSM Reșița.

Duminică, 14 decembrie, ora 11.00 : FC Bihor Oradea- Metalul Buzău.

Clasament: 1) Corvinul Hunedoara 40p., 2) ASA Târgu-Mureș 33p. (golaveraj 35-16), 3) Sepsi Sfântu-Gheorghe 33p. (22-14), 4) FC Bihor 32p., 5) Steaua București 30p. (29-21), 6) FC Voluntari 30p. (20-12), 7) CSM Reșița 29p. (29-17), 8) Metalul Buzău 29p. (28-16),9) Chindia Târgoviște 27p., 10) Politehnica Iași 25p., 11) Concordia Chiajna 24p. (24-15), 12) CS Afumați 24 p. (24-21), 13) FC Bacău 20p., 14) CSM Slatina 19p., 15) Ceahlăul Piatra Neamț 16p., 16) CSC Dumbrăvița 15p., 17) CSC Șelimbăr 13p. (22-25), 18) Gloria Bistrița 13p. (19-26), 19) CS Dinamo București 12p., 20) AFC Câmpulung Mujscel 9p., 21) CS Tunari 8p., 22) Olimpia Satu Mare 7p.