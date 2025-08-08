Fotbal/ Liga 2: FC Bacău- Poli Iași: cine va sparge gheața pe 12 august?

Etapa a doua a campionatului cadet va începe vineri și se va încheia marți, cu derby-ul Moldovei, ce va opune două formații care au început sezonul cu o înfrângere: băcăuanii cu 2-3 la Afumați, ieșenii cu 0-1, contra Ceahlăului. Pentru primul joc acasă din actuala stagiune, stadionul de la Ruși Ciutea s-a primenit, având 1500 de locuri, toate pe scaune. Iar debutul „alb-roșilor” pe teren propriu se anunță drept unul sold-out

Prima oară nu se uită. Se ține minte. Se ține minte bine, chiar dacă a fost rău. Pentru FC Bacău, primul meci în campionatul Ligii 2 s-a încheiat rău. Sâmbăta trecută, băcăuanii au pierdut cu 2-3 la Afumați, golul decisiv, cel care a întregit „tripla” realizată de nigeriano-românul de 35 de ani, Fatai, fiind înscris în minutul 89. Dar cum campionatul doar a început și în niciun caz nu s-a încheiat la Afumați, FC Bacău privește înainte. Spre un nou debut. Cel de acasă. Unul care va fi și el memorabil.

Mai ales dacă se va termina cu bine! Marți, 12 august, de la ora 18.00, în epilogul etapei a doua a campionatului cadet, FC Bacău va primi vizita Politehnicii Iași, într-un autentic derby al Moldovei. Partida va avea loc pe stadionul din Ruși Ciutea, iar gazdele băcăuane au făcut totul pentru ca baza proprie să se ridice la înălțimea evenimentului. Astfel, au fost montate tribune suplimentare, ce au ridicat la 1500 de locuri capacitatea arenei. Și chiar dacă va fi televizat, jocul dintre FC Bacău și Poli Iași se anunță de pe acum unul sold-out, interesul fiind pe măsura unui derby.

Un derby fără menajamente. Dacă „alb-roșii” antrenați de Costel Enache vin după înfrângerea de la Afumați, ieșenii pregătiți de portughezul Tony da Silva au și ei de digerat un eșec în debutul campionatului, ba chiar unul mult mai indigest. Marți, 5 august, Poli Iași a fost învinsă acasă cu 0-1 de Ceahlăul Piatra Neamț, într-un alt derby al Moldovei. Unicul gol a fost înscris de Carl Davordzie în minutul 64, finalul găsind formația ieșeană atacând furibund, dar fără noroc, în ciuda superiorității numerice create de eliminarea, pentru cumul de cartonașe, a stoperului nemțean Kamil Wiktorski.

Prin urmare, FC Bacău- Politehnica Iași se anunță o întâlnire între două formații ce caută reabilitarea. Și au mare nevoie de puncte. Dacă nevoia de puncte le apropie pe cele două protagoniste ale derby-ului Moldovei de la Ruși Ciutea, în schimb alți factori- buget, configurația lotului, tradiție și obiective- le diferențiază clar. Lotul gazdelor are o cotă de piață inferioară, fiind consecința unei politici ce dă credit jucătorilor români și care evită derapaje și exagerări financiare. O politică asumată și în concordanță cu principiile cu care gruparea „alb-roșie” condusă de Cristi Ciocoiu a pornit la drum, sub forma unei Academii, în urmă cu 11 ani.

De altfel, la jocul cu CS Afumați, FC Bacău a mizat pe nu mai puțin de șapte debutanți. Iar patru dintre aceștia, Lucian Anton, Mario Bordea, Denis Ganea și Marius Ursu sunt produse ale proprii Academii. Și totuși, chiar și în aceste condiții, Bacăul are argumentele sale. Într-un meci dificil, precum cel de marți, 12 august, contra unei proaspăt retrogradate din Superliga la „baraj”, FC Bacău va avea de partea sa forța grupului, căldura publicului și… terenul.

Da, da, terenul! Unul cu o suprafață sintetică, care l-a făcut pe antrenorul Politehnicii Iași, Tony da Silva să strâmbe din nas: „Terenul sintetic ne va pune probleme. Nu e ok. Ar trebui ca toți să dispunem în Liga 2 de aceleași arme”. Să sperăm că sinteticul va fi o… armă folositoare pentru FC Bacău. Iar unitatea de grup a „alb-roșilor” și sprijinul suporterilor care vor lua cu asalt arena din Ruși Ciutea să facă, la rândul lor diferența. Astfel încât Aftanache și compania să spargă gheața, obținând o victorie care să transforme debutul pe teren propriu într-un eveniment de ținut minte. Mult și bine.

Rezultatele primei etape

Sâmbătă, 2, august : FC Voluntari- Metalul Buzău 2-1, CSM Slatina- CS Gloria Bistrița 0-0, CS Afumați- FC Bacău 3-2, CS Tunari- Steaua București 1-3, Concordia Chiajna- AFC Câmpulung Muscel 2-0, CS Dinamo București- CSC Dumbrăvița 1-2, ACSM Reșița- Olimpia Satu-Mare 2-1, FC Bihor Oradea- CSC 1599 Șelimbăr 1-0, ASA Târgu-Mureș- Corvinul Hunedoara 0-0,

Duminică, 3 august : Chindia Târgoviște- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 1-1.

Marți, 5 august : ACSM Politehnica Iași -ACSM Ceahlăul Piatra Neamț 0-1.

Programul etapei a doua

Vineri, 8 august, ora 17.00 : CSM Olimpia Satu-Mare. Ora 19.00 : FC Bihor Oradea, Steaua București- Concordia Chiajna.

Sâmbătă, 9 august, ora 11.00 : CSC 1599 Șelimbăr- ASA Târgu-Mureș, CSC Dumbrăvița- CSM Reșița, AFC Câmpuung Muscel- CS Dinamo București, ACSM Ceahlăul Piatra Neamț- CS Tunari, Gloria Bistrița- CS Afumați, FC Voiluntari- CSM Slatina. Ora 11.30: Metalul Buzău- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Duminică, 10 august, ora 12.00 : Corvinul Hunedoara- Chindia Târgoviște.

Marți, 12 august, ora 18.00 : FC Bacău- Politehnica Iași.