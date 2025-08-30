Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, pe Digisport 1 și Prima Sport 1

Duminică, de la ora 11.30, băcăuanii vor întâlni, în deplasare, pe CS Dinamo București, partida, contând pentru etapa a cincea a eșalonului secund, fiind transmisă în direct de cele două posturi TV

Pentru FC Bacău, vara aceasta se încheie la București. În direct la TV. Duminică, 31 august, de la ora 11.30, echipa băcăuană va întâlni în deplasare, pe CS Dinamo București. Duelul nou-promovatelor va putea fi urmărit la TV, Digisport 1 și Prima Sport 1 transmițând în direct partida care contează pentru etapa a cincea a Ligii 2.

FC Bacău se deplasează în Capitală după două rezultate utile consecutive: o victorie cu 2-1 la Tunari și o remiză acasă, 1-1, cu Concordia Chiajna, etapa trecută, la finalul unui joc în care „alb-roșii” lui Costel Enache meritau, cu sigiuranță, mai mult decât un singur punct.

De cealaltă parte, CS Dinamo, care a capotat runda precedentă (0-3 la Piatra Neamț, cu Ceahlăul) după proaspăta calificare reușită în grupele Cupei României grație unui 3-2 electrizant pe terenul Politehnicii Timișoara. Pe Bega, dinamoviștii lui Florin Bratu au revenit de la 0-1 și 1-2, obținând calificarea grașie reușitei din minutul 120+3 a lui Mălăele. De urmărit în ce măsură efortul depus în Cupă își va pune amprenta asupra oamenilor lui Bratu în partida de duminică, împotriva Bacăului.

La fel cum va fi interesant de văzut dacă Enache va continua să meargă pe aceeași formulă cu care a început toate celelalte patru partide din actualul campionat. Și dacă tot am amintit de campionat, să notăm că după runda a cincea, Liga 2 va cunoaște o pauză, urmând să se reia pe data de 13 septembrie, atunci când FC Bacău va primi vizita Reșiței.

Programul etapei a cincea

Sâmbătă, 30 august, ora 11.00 : CS Afumați- Metalul Buzău, Politehnica Iași- CSM Slatina, CS Tunari- FC Voluntari, Concordia Chiajna- Gloria Bistrița, CSM Reșița- Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu-Mureș- AFC Câmplung Muscel 2002. Ora 11.30 : FC Bihor Oradea- Steaua București. Ora 14.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe- Olimpia Satu Mare.

Duminică, 31 august, ora 11.00 : Corvinul Hunedoara- CSC 1599 Șelimbăr. Ora 11.30 : CS Dinamo București- FC Bacău.

Marți, 2 septembrie, ora 19.30 : Chindia Târgoviște- CSC Dumbrăvița.

Clasament Liga 2

1 ASA Târgu-Mureș 4 3 1 0 10-3 10p.

2 Steaua București 4 3 1 0 9-3 10p.

3 Corvinul 4 3 1 0 4-0 10p.

4 FC Voluntari 4 3 1 0 4-1 10p.

5 CSM Reșița 4 3 0 1 13-4 9p.

6 FC Bihor Oradea 4 3 0 1 9-5 9p.

7 Concordia Chiajna 4 2 1 1 12-5 7p.

8 Chindia 4 2 1 1 8-5 7p.

9 Poli Iași 4 2 1 1 5-2 7p.

10 CS Afumați 4 2 1 1 6-4 7p.

11 Ceahlăul P. Nt. 4 2 1 1 5-9 7p.

12 Sepsi Sf. Gh. 4 1 2 1 3-3 5p.

13 FC Bacău 4 1 1 2 6-7 4p.

14 Metalul Buzău 4 1 1 2 4-5 4p.

15 CS Dinamo 4 1 1 2 4-7 4p.

16 CSC Dumbrăvița 4 1 0 3 7-10 3p.

17 Gloria Bistrița 4 0 3 1 3-6 3p.

18 AFC Câmpulung 4 1 0 3 4-13 3p.

19 CS Tunari 4 0 2 2 5-8 2p.

20 CSM Slatina 4 0 1 3 2-6 1p.

21 CSC Șelimbăr 4 0 0 4 2-9 0p.

22 Olimpia S. Mare 4 0 0 4 4-14 0p.