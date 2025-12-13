Fotbal/ Liga 2: FC Bacău o spulberă cu 5-1 pe Ceahlăul în deplasare și încheie anul în forță!

Sâmbătă, în etapa 17, ultima din 2025, băcăuanii au surclasat echipa nemțeană chiar sub Pietricica prin „dublele” lui Andrei Pavel și Aftanache și golul lui R. Ciobanu, securizându-și locul 13, cu 23 de puncte, înainte de pauza competițională

Excelent final de an pentru divizionara secundă FC Bacău. „Alb-roșii” au încheiat 2025 cu o serie de șase rezultate utile consecutive compuse din două remize și patru victorii. Iar ultimul succes a fost cel mai categoric din întreg sezonul: un 5-1 (1-0), reușit sâmbătă, în etapa 17, pe terenul Ceahlăului Piatra Neamț! Meciul de sub Pietrica nu a avut istoric.

Iar oaspeții nu au avut pur și simplu rival, nemțenii, măcinați și de problemele financiare ce le pun sub semnul întrebării viitorul, prăbușindu-se sub tăvălugul băcăuan, care, după excelenta primă repriză reușită runda trecută, împotriva Stelei, a făcut din nou spectacol ofensiv. Andrei Pavel, autorul „dublei” care a netezit Bacăului drumul spre victorie în jocul cu Steaua, a ieșit la rampă și la Piatra Neamț.

Cu alte două goluri (min. 27 și 66), dar și cu două „assist”-uri. Alecu Aftanache a realizat și el o „dublă” (min.62 și 81), cel de-al treilea marcator al FC Bacău fiind Robert Ciobanu, în min.70. Unicul gol al gazdelor a venit la 0-5, în cel de-al doilea minut al prelungirilor și a fost semnat de Carl Davordzie.

Utilizând o garnitură alcătuită din Anton (min. 75 Gumenco)- Bordea, Forisz (min. 75 Vodă), Juric, Coajă (min.75 Agapi)- Luncașu (min. 82 Oasenegre), I. Chirilă (min. 82 Ndoci), Cîrstean- A. Pavel, R. Ciobanu, Aftanache- formulă care înregistrează două debuturi în campionat (Gumenco- 18 ani și Ndoci – 17 ani) și nu mai puțin de șapte jucători cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani formați în cadrul Academiei proprii – FC Bacău reușește astfel un succes răsunător, ce-i permite să încheie 2025, pe locul 13, cu 23 de puncte.

Ceahlăul, în schimb, rămâne la cinci puncte în spatele băcăuanilor, pregătindu-se de o iarnă aspră, în urma căreia este foarte posibil să rămână fără o bună parte din jucători.

În acest sens, nu este exclus ca după Patrick Petre, cel care și-a reziliat contractul cu Ceahlăul, semnând, încă de acum mai bine de o lună, pentru FC Bacău, și alți fotbaliști nemțeni să migreze, în pauza competițională, către Ruși Ciutea, unul din numele vehiculate fiind al mijlocașului Filip. Cert este că, indiferent pe cine va mai înregimenta în pauza competițională, FC Bacău are toate șansele ca în 2026 să ridice ștacheta.

Și dacă tot am amintit de 2026, să notăm că primul meci oficial al băcăuanilor anul viitor va avea loc în deplasare, pe 21 februarie, în etapa 18, contra Metalului Buzău.