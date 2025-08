Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, o nouă achiziție în apărare: Alexandru Ionuț Vodă

Divizionara secundă FC Bacău continuă să-și completeze lotul chiar și după startul campionatului.

Nou promovata a făcut o nouă achiziție în sistemul defensiv, legitimându-l pe fundașul central Alexandru Ionuț Vodă. În vârstă de 27 de ani, pe care i-a împlinit luna trecută, Vodă este un stoper cu experiență, care a evoluat ultima dată la ACS Mediaș 2022, după ce în trecut jucase la Pandurii, Hermannstadt, CSC Șerlimbăr și FC Universitatea Craiova.

Până acum, numărul achizițiilor efectuate de echipa lui Costel Enache în această vară este de șase: fundașii Alexandru Ionuț Vodă (ex ACS Mediaș) și Bogdan Forizs (ex Gloria Bistrița), mijlocașii Paul Mitrică (ex FC Argeș) și Florin Blaj (ex CSM Focșani 2007) și atacanții Robert Ciobanu (ex Gloria Bistrița) și Andreas Niță (ex- FC Voluntari).

Vodă ar putea debuta în campionat în meciul din etapa a doua pe care FC Bacău îl va susține pe teren propriu, la Ruși Ciutea, pe 12 august, de la ora 18.00, contra Politehnicii Iași.

Reamintim că în prima etapă, FC Bacău a fost învinsă cu 3-2 în deplasare, la CS Afumați, în timp ce Poli Iași a cedat acasă, marți seara, cu 0-1 în fața Ceahlăului Piatra Neamț.