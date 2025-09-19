Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, învinsă cu 2-0 de noua lideră, FC Bihor

Vineri, în deschiderea etapei a șaptea a Ligii 2, FC Bacău și-a întrerupt seria de patru rezultate utile. Băcăuanii au înregistrat a treia înfrângere stagională în campionat, cedând cu 2-0 (2-0) la Oradea, în fața noii lidere, FC Bihor. Gazdele au controlat întâlnirea, securizându-și succesul încă din prima parte a întâlnirii.

După doar patru minute de joc, Bihorul a deschis scorul prin Tescan, care a finalizat o fază începută cu șutul lui Stahl respins de portarul Anton și continuată cu o reluare în transversală a lui Tincău. În minutul 42 a căzut și golul al doilea, realizat printr-o super-execuție de Luca Tincău: șut din pivotare, de la 20 de metri, direct în vinclu.

Finalul primei reprize putea găsi gazdele cu 3-0 pe tabelă, însă cu un minut înainte de pauză, Tescan, scăpat singur, a șutat în portarul Anton. Cu o apărare vulnerabilă (de-a dreptul comică eroarea lui Forisz din minutul 64, la o lovitură liberă din proximitatea careului propriu), și cu un atac care a dat ceva semne de viață abia spre final (bătăiosul Luncașu a șutat periculos în min.77, însă Mitrică, aflat pe traiectoria balonului, a deviat involuntar în aut de poartă, pentru ca în min. 84, A. Pavel să înscrie, dar reușita să fie anulată, în mod just, pentru poziția de ofsaid a lui R. Ciobanu), FC Bacău nu putea emite multe pretenții pe terenul unei echipe superioare valoric.

În meciul de pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, antrenorul Bacăului, Costel Enache a mizat pe următoarea formulă de echipă: L. Anton- Bordea, Cimbru (min. 46 D. Ganea), Forisz, Coajă- Cîrstean (min. 46 Luncașu), I. Chirilă (min. 82 Blaj), R. Albu (min. 72 M. Ursu)- Mitrică, A. Pavel, Aftanache (min.46 R. Ciobanu).

FC Bihor urcă pe primul loc, în timp ce FC Bacău coboară o treaptă, ajungând pe poziția 15. Runda viitoare, sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 13.00, băcăuanii vor primi vizita echipei de pe locul al treilea, ASA Târgu-Mureș.