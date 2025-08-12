Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, înfrângere nedreaptă: 1-2 acasă, cu Poli Iași

Marți seara, în epilogul etapei a doua, băcăuanii au pierdut un meci pe care l-au controlat autoritar în repriza secundă, golul victoriei ieșene venind în minutul 85, contrar cursului jocului

După primele două etape ale Ligii 2, FC Bacău rămâne cu zero puncte. Cu zero puncte și cu o infinitate de regrete. Învinși în runda de debut, cu 2-3, la Afumați, unde au fost taxați de propriile erori (în special în apărare), și de „tripla” lui Fatai, băcăuanii au cedat și jocul de marți seara, de acasă, cu Politehnica Iași, din epilogul etapei secunde.

O nouă înfrângere, scor 1-2 (1-1), dar care se dovedește mult, mult mai indigestă. Și asta pentru că echipa antrenată de Costel Enache a avut toate șansele de a-i face fericiți pe cei peste 1500 de suporteri „alb-roșii” care au luat cu asalt micuța arenă de la Ruși Ciutea în speranța că, la debutul acasă, vor vedea o evoluție bună din partea FC Bacău.

Evoluția a fost pe măsura așteptărilor. Ba chiar am putea spune că Aftanache și Compania au jucat peste așteptări. Mai ales în repriza secundă, când au subordonat o echipă ieșeană care a plătit un tribut greu lipsei de omogenitate și a obișnuinței cu suprafața sintetică. E adevărat, primii au lovit oaspeții, însă golul de 0-1 a venit cam de nicăieri.

În min. 42, Opriș a sancționat nesincronizarea dintre Coajă și Cîrstean, a centrat, iar Dragoș Iancu a înscris cu latul din 7 metri. În formula Anton – Bordea, Cimbru, Forisz, Coajă- Albu (min. 90 Ursu), Chirilă, Cîrstean (min. 81 Luncașu)- Mitrică, R. Ciobanu (min.67 A. Pavel), Aftanache (min. 90 Niță), FC Bacău a avut o reacție demnă de o echipă cu ștaif.

A egalat la ultima fază a primei reprize, atunci când, la devierea elegantă și eficientă a lui Ciobanu cu călcîiul, Albu l-a executat cu sânge-rece, din lateral dreapta pe Jesus Fernandez. Mai mult, în partea secundă, terenul s-a înclinat- și încă rău- spre poarta oaspeților.

E drept că mai întâi, Politehnica Iași a avut o șansă mare de a rupe echilibrul la faza din min. 47, atunci când o minge lobată peste Anton a fost respinsă de pe linia porții de Forisz. După însă, a venit iureșul băcăuan. Iar dacă nu s-a făcut 2-1, ieșenii i-o datorează, probabil, Sfintei Parascheva.

Așa cum o datorează și norocului, din moment ce la șarja din min. 48 a lui Aftanache, golul și apoi autogolul au plutit prin careul ieșean. Și, mai mult ca sigur, o datorează portarului Fernandez, autorul unui reflex de zile mari la lovitura de cap a lui Chirilă la cornerul din min, 49. În min. 70, șansa a fost din nou de partea oaspeților, Aftanache reluând peste transversală centrarea lui Mitrică, pentru ca atunci când mai rămăseseră doar cinci minute de joc, zicala cu „ratările se răzbună” să scoată limba la FC Bacău.

Astfel, la o fază prelungită de atac izvorâtă dintr-un corner, Tiehi a „întors” inteligent mingea pentru șutul puternic al spaniolului Carlos Inglada care a înscris golul victoriei ieșene: 1-2. O victorie nedreaptă, cu atât mai mult cu cât ultima acțiune periculoasă a meciului a aparținut tot Bacăului, care putea obține egalarea in-extremis.

Din păcate, în prelungiri, la cursa soldată cu o centrare a excelentului puști de 17 ani Bordea, Andrei Pavel a deviat pentru Andreas Niță, dar fiul lui Roobert Niță, introdus pe teren în min. 90, a ratat incredibil, luftând la o fază pe care scria 2-2. Așa, a rămas doar ce a indicat tabela: 1-2. Și clasamentuș: zero puncte pentru FC Bacău.

Zero puncte, o infinitate de regrete, dar și multe speranțe. Speranțe că, având în vedere jocul bun prestat, FC Bacău poate crește. Și, evident, sparge gheața. Cât mai rapid, poate chiar duminică, la Tunari. Până atunci, însă, joi, 14 august, de la ora 17.30, trupa lui Costel Enache va reveni pe teren, întâlnind Ceahlăul Piatra Neamț, tot la Ruși Ciutea, dar în etapa a treia a Cupei României. Alt derby al Moldovei și, posibil, alt rezultat pentru gazde.

Clasament Liga 2

1 Steaua București 2 2 0 0 7-2 6p.

2 FC Bihor Oradea 2 2 0 0 5-1 6p.

3 CSM Reșila 2 2 0 0 5-2 6p.

4 FC Voluntari 2 2 0 0 3-1 6p.

5 ASA Târgu-Mureș 2 1 1 0 3-1 4p.

6 CS Afumați 2 1 1 0 4-3 4p

7 Ceahăul P. Neamț 2 1 1 0 2-1 4p.

8 Corvinul 2 1 1 0 1-0 4p.

9 Dinamo București 2 1 0 1 4-4 3p.

10 Poli Iași 2 1 0 1 2-2 3p.

11 CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 3-4 3p.

12 Concordia 2 1 0 1 3-4 3p.

13 Gloria Bistrița 2 0 2 0 1-1 2p.

14 Sepsi Sf. Gh. 2 0 2 0 1-1 2p.

15 Chindia 2 0 1 1 1-2 1p.

16 Metalul Buzău 2 0 1 1 1-2 1p.

17 CSM Slatina 2 0 1 1 0-1 1p.

18 CS Tunari 2 0 1 1 2-4 1p.

19 FC Bacău 2 0 0 2 3-5 0p.

20 AFC Câmpulung 2 0 0 2 2-5 0p.

21 CSC Șelimbăr 2 0 0 2 1-4 0p.

22 Olimpia S. Mare 2 0 0 2 2-6 0p.

Programul etapei a treia

Vineri, 15 august, ora 11.00 : FC Bihor Oradea- CSC Dumbrăvița.

Sâmbătă, 16 august, ora 11.00 : CSM Slatina- Metalul Buzău, CS Afumați- FC Voluntari, CSM Reșița- AFC Câmpulung Muscel 2022, ASA Târgu-Mureș- Olimpia Satu Mare, Chindia Târgoviște- CSC 1599 Șelimbăr, CS Dinamo București- Steaua București.

Duminică, 17 august, ora 11.00 : CS Tunari- FC Bacău, Concordia Chiajna- Ceahlăul Piatra Neamț.

Luni, 18 august, ora 17.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe- Corvinul Hunedoara.

Marți, 19 august, ora 19.00 : Politehnica Iași- Gloria Bistrița.