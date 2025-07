Fotbal/ Liga 2: FC Bacău începe campionatul sâmbătă, la Afumați

În sezonul regular ce include 21 de etape, și se va derula între 2 august 2025 și 14 martie 2026, „alb-roșii” vor juca acasă zece meciuri. Prima partidă de pe teren propriu se va desfășura pe 9 august, la Ruși Ciutea, contra Politehnicii Iași

În acest weekend se dă startul ediției 2025-2026 a Ligii 2 la fotbal. Promovată, în premieră, în cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării, FC Bacău va începe campionatul în deplasare. Astfel, sâmbătă, 2 august, de la ora 11.00, băcăuanii pregătiți de Costel Enache vor evolua pe terenul ilfovenilor de la CS Afumați.

Cu excepția lui Răzvan Gorovei, care și-a reziliat contractul cu „alb-roșii”, FC Bacău contează pe lotul cu care a obținut promovarea, lot completat în această vară cu următoarele achiziții: fundașul Bogdan Forizs (ex Gloria Bistrița), mijlocașii Paul Mitrică (ex FC Argeș) și Florin Blaj (ex CSM Focșani 2007) și atacanții Robert Ciobanu (ex Gloria Bistrița) și Andreas Niță (ex- FC Voluntari). De partea cealaltă, CS Afumați se prezintă cu un efectiv restructurat din temelii. Astfel, gruparea manageriată de Vasile Neagu a adus opt jucători noi și s-a despărțit de alți 15!

Numele noi din lotul Afumațiului sunt: Breban (portar, Minaur Baia Mare), D. Savu (fundaș, CSM Slatina), R. Lazăr (mijlocaș, Sănătatea Cluj), Zimța (mijlocaș, CSM Zalău), Atanase (mijlocaș, Chindia Târgoviște), Pitulac (atacant, CSL Ștefăneștii de Jos), Fatai (atacant, AE Larisa/ Grecia), Mbanga (atacant, Lusitania/ Portugalia). În pregătiri, CS Afumați a bifat următoarele jocuri-test: 0-1 cu CS Dinamo, 1-1 cu Chindia, 3-4 cu Steaua București, 0-0 cu AFC Câmpulung Muscel, 7-0 cu Viitorul Dăești, 1-3 cu CSM Râmnicu-Vâlcea și 6-0 cu ACS Academia Germană de Fotbal. FC Bacău, în schimb, a avut parte de un program redus de pregătire, în condițiile în care sezonul precedent a fost unul prelungit de barajul pentru promovarea în Liga 2.

În acest context, Aftanache și compania au susținut un număr mai mic de jocuri de verificare încheiate cu următoarele rezultate: 1-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț, 1-3 cu Gloria Bistrița, 5-0 cu CS Gheorgheni și 5-0 cu KSE Târgu-Secuiesc. Primul joc pe teren propriu al băcăuanilor în noul campionat va avea loc în runda a doua, pe 9 august, contra Politehnicii Iași, partidă ce se va derula pe stadionul de la Ruși Ciutea. Pe parcursul sezonului regular, însă, este foarte posibil ca FC Bacău să dispute unele jocuri de pe teren propriu și pe baza sportivă „Constantin Anghelache” (Letea). Ținând cont de gradul de dificultate ridicat al Ligii 2, obiectivul echipei antrenate de Enache pentru noua stagiunea este permanența în eșalonul secund. De notat că, din cele 21 de etape ale sezonului regular, FC Bacău va evolua acasă în zece partide.

Să mai spunem că sezonul de Liga 2 care pornește la drum la finalul acestei săptămâni se va disputa în două faze. Prima dintre acestea va consta într-un sezon regular la care vor participa toate cele 22 de echipe și în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 de etape. Faza a doua a competiției presupune un play-off și două grupe de play-out. În play-off vor accede primele șase clasate la finalul sezonului regular, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă zece meciuri pentru fiecare formație. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Superliga, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor susține un baraj cu locurile 8, respectiv 7 din play-out-ul Superligii. Cât privește play-out-ul Ligii 2, la acesta vor participa restul de 16 echipe și anume cele clasate pe locurile 7-22 la finalul sezonului regular.

Play-out-ul va fi împărțit în două grupe cu câte opt echipe fiecare. În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22, iar în grupa B cele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21. Participantele din fiecare grupă a play-out-ului vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de șapte etape și șapte meciuri pentru fiecare formație. Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 și 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor susține un baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga 2.

Programul complet al primei etape din sezonul regular

Sâmbătă, 2 august, ora 11.00 : FC Voluntari- Metalul Buzău, CSM Slatina- CS Gloria Bistrița, CS Afumați- FC Bacău, ACSM Politehnica Iași- ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, CS Tunari- Steaua București, Concordia Chiajna- AFC Câmpulung Muscel, CS Dinamo București- CSC Dumbrăvița, ACSM Reșița- Olimpia Satu-Mare, FC Bihor Oradea- CSC 1599 Șelimbăr, ASA Târgu-Mureș- Corvinul Hunedoara.

Duminică, 3 august, ora 11.00 : Chindia Târgoviște- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Programul meciurilor pe care FC Bacău le va disputa în sezonul regular

Etapa 1 (2 august): cu CS Afumați, în deplasare. Etapa 2 (9 august): cu Politehnica Iași, acasă. Etapa 3 (16 august): cu CS Tunari, în deplasare. Etapa 4 (23 august): cu Concordia Chiajna, acasă. Etapa 5 (30 august): cu CS Dinamo București, în deplasare. Etapa 6 (13 septembrie) : cu ACSM Reșița, acasă. E tapa 7 (20 septembrie) : cu FC Bihor Oradea, în deplasare. Etapa 8 (27 septembrie): cu ASA Târgu-Mureș, acasă. Etapa 9 (4 octombrie ): cu Chindia Târgoviște, în deplasare. Etapa 10 (18 octombrie): cu Sepsi OSK Sfântu –Gheorghe, acasă. Etapa 11 (25 octombrie) : cu Corvinul Hunedoara, în deplasare. Etapa 12 (1 noiembrie): cu CSC Șelimbăr (acasă). Etapa 13 (8 noiembrie): cu Olimpia Satu Mare, în deplasare. Etapa 14 (22 noiembrie) : cu CSC Dumbrăvița, acasă. Etapa 15 (29 noiembrie) : cu AFC Câmpulung Muscel, în deplasare. Etapa 16 (6 decembrie): cu Steaua București, acasă. Etapa 17 (13 decembrie): cu Ceahlăul Piatra Neamț, în deplasare. Etapa 18 ( 21 februarie 2026) : cu Metalul Buzău, în deplasare . Etapa 19 (28 februarie): cu Gloria Bistrița, acasă. Etapa 20 (7 martie): cu FC Voluntari, în deplasare. Etapa 21 (14 martie) : cu CSM Slatina, acasă.