Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, gata de start!

Sâmbătă, 2 august, de la ora 11.00, „alb-roșii” antrenați de Costel Enache vor susține primul lor joc de eșalon secund, întâlnind, în deplasare, pe CS Afumați

Ediția 2025-2026 a Ligii 2 va porni la drum sâmbătă, 2 august. Nou-promovata FC Bacău va debuta în noul sezon în deplasare, întâlnind pe CS Afumați, într-un joc televizat de FRF TV. Băcăuanii, al căror obiectiv în această primă stagiune de Liga 2 este evitarea retrogradării, au conservat lotul cu care au obținut promovarea.

O singură plecare: Răzvan Gorovei. Și mai multe achiziții: fundașul Bogdan Forizs (ex Gloria Bistrița), mijlocașii Paul Mitrică (ex FC Argeș) și Florin Blaj (ex CSM Focșani 2007) și atacanții Robert Ciobanu (ex Gloria Bistrița) și Andreas Niță (ex- FC Voluntari). De partea cealaltă, CS Afumați, care vine după o clasare pe locul 10 în ediția precedentă, a mutat masiv, renunțând la 15 jucători și aducând alți opt, printre care și stranieri. De văzut cum se va solda pentru FC Bacău acest prim impact cu eșalonul secund.

Grosul partidelor din runda de debut e programat sâmbătă, urmând ca duminică, 3 august să se desfășoare partida dintre Chindia și Sepsi, iar marți, 5 august, în nocturnă, să aibă locul epilogul etapei, și anume unul din derby-urile Moldovei: Poli Iași- Ceahlăul Piatra Neamț. Și apropo de derby-urile Moldovei: în etapa a doua se va disputa confruntarea dintre FC Bacău și Poli Iași. Partida se va juca, în mod cert, la Ruși Ciutea, însă data nu este încă stabilită. Râmâne ca, în funcție și de programul televizărllor, FRF să comunice în mod oficial, la începutul săptămânii viitoare, dacă FC Bacău- Politehnica Iași se va derula odată cu principalul calup al etapei, sâmbătă, 9 august sau dacă nu cumva meciul va fi reportat duminică, 10 august sau chiar pe datele de 11 ori 12.

În altă ordine de idei, FRF a decis componența celor două serii ale Ligii de Tineret, competiție care va porni la drum pe 10 august. În Liga de Tineret (rezervată juniorilor U18), FC Bacău a fost repartizată în Seria de Est, alături Farul Constanța, Steaua București, FC Voluntari, ACS Sport Team, FC Botoșani, Politehnica Iași, Rapid București, LPS Buzău, CS Dinamo București, FCSB și Concordia Chijan. În prima etapă, programată pe 10 august, FC Bacău evolua pe terenul lui Dinamo. Până la startul Ligii de Tineret, însă, FC Bacău va trăi emoțiile debutului în Liga 2. Să fie cu succes!

Programul primei etape din sezonul 2025-2026 al Ligii 2

Sâmbătă, 2 august, ora 11.00 : FC Voluntari- Metalul Buzău, CSM Slatina- CS Gloria Bistrița, CS Afumați- FC Bacău, ACSM Politehnica Iași- ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, CS Tunari- Steaua București, Concordia Chiajna- AFC Câmpulung Muscel, CS Dinamo București- CSC Dumbrăvița, ACSM Reșița- Olimpia Satu-Mare, FC Bihor Oradea- CSC 1599 Șelimbăr, ASA Târgu-Mureș- Corvinul Hunedoara.

Duminică, 3 august, ora 11.00 : Chindia Târgoviște- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Marți, 5 august, ora 20.00 : ACSM Politehnica Iași- ACSM Ceahlăul Piatra Neamț.