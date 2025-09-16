Fotbal/ Liga 2: FC Bacău deschide etapa a șaptea. Cu FC Bihor, la TV

Uvertura rundei viitoare va avea loc vineri, 19 septembrie, de la ora 17.00, la Oradea, acolo unde băcăuanii vor întâlni echipa gazdă, FC Bihor, într-un meci televizat de Digi Sport 1 și Prima Sport

Cea de-a șaptea etapă a Ligii 2 va debuta vineri, 19 septembrie și se va încheia marțea viitoare, pe data de 23. Uvertura va avea loc pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, acolo unde vineri, 19 septembrie, de la ora 17.00, se vor afla față gazdele de la FC Bihor și FC Bacău. Jocul va fi televizat de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Bihorenii, care afișează cel mai percutant atac al campionatului (16 goluri înscrise), sunt vice-lideri, cu cinci victorii (ultima obținută etapa precedentă, cu 3-0 pe terenul Ceahlăului) și un singur eșec, în timp ce băcăuanii ocupă poziția a 14-a, cu șase puncte, rezultatul unei victorii, a trei egaluri și două înfrângeri. Runda trecută, FC Bacău a remizat, 0-0, pe teren propriu, în compania Reșiței, într-o partidă în care, deși au evoluat mai bine de o oră în superioritate numerică, „alb-roșii” lui Enache nu au reușit să se desprindă pe tabela de marcaj.

Rezultatele etapei a șasea: Steaua București- ASA Târgu Mureș 2-1, FC Voluntari- Concordia Chiajna 1-0, Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bihor Oradea 0-3, CS Aumați- Politehnica Iași 2-0, Metalul Buzău- CSC 1599 Șelimbăr 1-0, CSC Dumbrăvița- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 1-2, AFC Câmpulung Muscel 2022- Chindia Târgoviște 1-1, FC Bacău- CSM Reșița 0-0, Gloria Bistrița- Dinamo București 2-1, CSM Slatina- CS Tunari 1-1, Olimpia Satu-Mare- Corvinul Hunedoara 2-4.

Programul etapei a șaptea

Vineri, 19 septembrie, ora 17.00 : FC Bihor- FC Bacău.

Sâmbătă, 20 septembrie, ora 11.00 : CS Tunari- CS Afumați, Concordia Chiajna- CSM Slatina, Dinamo București- FC Voluntari, CSM Reșița- Gloria Bistrița, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe- AFC Câmpulung Muscel 2022, Corvinul Hunedoara- CSC Dumbrăvița, CSC 1599 Șelimbăr- Olimpia Satu-Mare. Ora 12.30 : Politehnica Iași- Metalul Buzău.

Duminică, 21 septembrie, ora 11.00 : ASA Târgu-Mureș- Ceahlăul Piatra Neamț.

Marți, 23 septembrie, ora 19.00 : Chindia Târgoviște- Steaua București.

Clasament

1 Corvinul 6 5 1 0 11-4 16p.

2 FC Bihor Oradea 6 5 0 1 16-7 15p.

3 ASA Tg. Mureș 6 4 1 1 14-5 13p.

4 Chindia 6 4 1 1 13-5 13p.

5 Steaua București 6 4 1 1 13-8 13p.

6 FC Voluntari 6 4 1 1 6-3 13p.

7 Concordia Chiajna 6 3 1 2 14-6 10p.

8 CSM Reșița 6 3 1 2 13-6 10p.

9 CS Afumați 6 3 1 2 8-6 10p.

10 Metalul Buzău 6 3 1 2 7-5 10p.

11 Sepsi Sf. Gh. 6 3 1 2 5-6 10p.

12 Ceahlăul P. Nt. 6 3 1 2 7-12 10p.

13 Politehnica Iași 6 2 2 2 6-5 8p.

14 FC Bacău 6 1 3 2 7-8 6p.

15 CS Tunari 6 1 3 2 8-10 6p.

16 Gloria Bistrița 6 1 3 2 5-9 6p.

17 CS Dinamo 6 1 2 3 6-10 5p.

18 AFC Câmpulung 6 1 1 4 5-17 4p.

19 CSM Slatina 6 0 3 3 4-8 3p.

20 CSC Dumbrăvița 6 1 0 5 8-14 3p.

21 CSC Șelimbăr 6 0 0 6 4-13 0p.

22 Olimpia S. Mare 6 0 0 6 6-19 0p.