Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, de la CS Tunari la… „tunarii” Concordiei

După victoria externă de runda trecută, care le-a adus primele puncte în acest campionat, sâmbătă, 23 august, de la ora 11.00, pe arena de la Ruși-Ciutea, băcăuanii vor primi vizita Chiajnei lui Dică, autoarea celui mai categoric succes al sezonului: 8-0 cu Ceahlăul. Etapa viitoare, Aftanache și Compania se vor deplasa pe terenul lui CS Dinamo București, meciul, programat duminică, 31 august, de la ora 11.00, urmând să fie televizat

De la Tunari la… „tunari”. E mai mult decât un joc de cuvinte. Pentru FC Bacău e o provocare generată de… programare. După ce duminica trecută, băcăuanii au învins-o cu 2-1 pe CS Tunari, în deplasare, obținând primele lor puncte în Liga 2, sâmbătă, 23 august, de la ora 11.00, în etapa a patra, vor primi vizita Concordiei Chiajna, care vine și ea după un rezultat notabil. Runda precedentă, gruparea antrenată de Nicolae Dică a spulberat-o cu 8-0 pe Ceahlăul Piatra Neamț, înregistrând scorul campionatului. Prin urmare, sâmbătă, la Ruși-Ciutea, defensiva FC Bacău va trebui să țină piept unui atac-artilerie, al doilea ca număr de goluri înscrise în acest start de sezon.

Cine știe, poate că artileria oaspeților și-a consumat în mare parte muniția și, până la actualizarea stocului, va face pauză de o etapă! Cert este însă că Bacăul va conta la meciul de sâmbătă nu doar pe moralul bun asigurat de victoria cu Tunariul, ci și de avantajul suprafeței sintetice și de sprijinul publicului. Pe final, o ultimă chestiune. În primele trei etape de campionat, antrenorul FC Bacău, Costel Enache a mizat mereu pe același „11”: Anton- Bordea, Cimbru, Forisz, Coajă- Albu, Chirilă, Cîrstean- Mitrică, R. Ciobanu, Aftanache. E de presupus că aceeași garnitură se va regăsi în formula de start și împotriva Concordiei Chiajna.

Mai ales că în urmă cu nici o săptămână, această alcătuire a permis băcăuanilor să spargă gheața la Tunari. Și, așa cum sună o vorbă veche de când fotbalul, echipa câștigătoare nu se schimbă. Sau da?

Programul complet al etapei a patra

Vineri, 22 august, ora 17.00 : CSC 1599 Șelimbăr- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe.

Sâmbătă, 23 august, ora 11.00 : Metalul Buzău- Corvinul Hunedoara, CSC Dmbrăvița- ASA Târgu-Mureș, AFC Câmplung Muscel- FC Bihor Oradea, Steaiua București- CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț- CS Dinamo București, FC Bacău- Concordia Chiajna, Gloria Bistrița- CS Tunari, CSM Slatina- CS Afumați. Ora 13.00 : FC Voluntari- Politehnica Iași.

Duminică, 24 august, ora 12.00 : Olimpia Satu-Mare- Chindia Târgoviște

Duminica viitoare, CS Dinamo- FC Bacău. La TV

Etapa a cincea a Ligii 2 va prilejui Bacăului o deplasare în fieful unei alte nou-promovate, CS Dinamo București. Partida dintre CS Dinamo București și FC Bacău se va disputa duminică, 31 august, de la ora 11.00, urmând să fie televizată.

Clasament Liga 2

1 CSM Reșița 3 3 0 0 12-2 9p.

2 FC Bihor Ordea 3 3 0 0 8-3 9p.

3 FC Voluntari 3 3 0 0 4-1 9p.

4 ASA Târgu-Mureș 3 2 1 0 7-1 7p.

5 Steaua București 3 2 1 0 7-2 7p.

6 Corvinul 3 2 1 0 3-0 7p.

7 Concordia 3 2 1 0 11-4 6p.

8 Politehnica Iași 3 2 0 1 5-2 6p.

9 Chindia 3 1 1 1 4-3 4p.

10 CS Afumați 3 1 1 1 4-4 4p.

11 Metalul Buzău 3 1 1 1 4-4 4p.

12 CS Dinamo 3 1 1 1 4-4 4p.

13 Ceahlăul P. Nt. 3 1 1 1 2-9 4p.

14 FC Bacău 3 1 0 2 5-6 3p.

15 CSC Dumbrăvița 3 1 0 2 5-7 3p.

16 Sepsi Sf. Gh. 3 0 2 1 1-3 2p.

17 Gloria Bistrița 3 0 2 1 1-4 2p.

18 CSM Slatina 3 0 1 2 2-4 1p.

19 CS Tunari 3 0 1 2 3-6 1p.

20 CSC Șelimbăr 3 0 0 3 2-7 0p.

21 Olimpia S. Mare 3 0 0 3 2-10 0p.

22 AFC Câmpulung 3 0 0 3 2-12 0p.